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Главные новости Курганской области
11:10  18 марта 2018 0

Курганцы в 2018 году голосуют за президента активнее, чем на прошлых выборах

Гимназия 9. Выборы губернатора СО. Екатеринбург, коиб, голосование, выбор 2017
Отстают по явке пока жители КурганаФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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На 10:00 явка в Курганской области составила 10,6%, этот показатель выше, чем на предыдущих выборах. Об этом на брифинге сообщил председатель областной избирательной комиссии Валерий Самокрутов, передает корреспондент «URA.RU».

За первые два часа на участки пришло более 74 тысяч жителей Зауралья. Самыми активными оказались жители Частоозерского района — там проголосовало 25,48% избирателей. Самая низкая явка в Кургане — на участки с утра пришло менее 6% избирателей. В Шадринске явка заметно выше — там проголосовало почти 16% избирателей.

Голосование продолжится до 20:00. Всего, по уточненным данным, в области чуть более 700 тысяч избирателей.

Татьяна Жаткина
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