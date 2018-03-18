Отстают по явке пока жители Кургана
На 10:00 явка в Курганской области составила 10,6%, этот показатель выше, чем на предыдущих выборах. Об этом на брифинге сообщил председатель областной избирательной комиссии Валерий Самокрутов, передает корреспондент «URA.RU».
За первые два часа на участки пришло более 74 тысяч жителей Зауралья. Самыми активными оказались жители Частоозерского района — там проголосовало 25,48% избирателей. Самая низкая явка в Кургане — на участки с утра пришло менее 6% избирателей. В Шадринске явка заметно выше — там проголосовало почти 16% избирателей.
Голосование продолжится до 20:00. Всего, по уточненным данным, в области чуть более 700 тысяч избирателей.