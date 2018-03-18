В Зауралье завершилось голосование за кандидатов в президенты России

Начался подсчет голосов избирателей
В Курганской области завершили работу избирательные участки. По данным на 18:00, явка составила 57,02%. В 2012 году на этот час на выборы пришло на 2% избирателей больше — 59.03%, сообщили в областном избиркоме.
Всего на территории Зауралья работало 994 избирательных участка. Члены избиркомов под контролем независимых наблюдателей уже приступили к подсчету голосов. Ожидается, что предварительные итоги голосования станут известны ближе к полуночи.
Информации о серьезных нарушениях за время голосования на избирательных участках в областной избирком не поступало.