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Главные новости Курганской области
20:00  18 марта 2018 0

В Зауралье завершилось голосование за кандидатов в президенты России

ВЫБОРЫ 2018. Голосование губернатора Курганской области Алексея Кокорина. Шадринск, избирательный участок, выборы президента, избиратели, воздушные шарики, голосование, выборы2018
Начался подсчет голосов избирателейФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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В Курганской области завершили работу избирательные участки. По данным на 18:00, явка составила 57,02%. В 2012 году на этот час на выборы пришло на 2% избирателей больше — 59.03%, сообщили в областном избиркоме.

Всего на территории Зауралья работало 994 избирательных участка. Члены избиркомов под контролем независимых наблюдателей уже приступили к подсчету голосов. Ожидается, что предварительные итоги голосования станут известны ближе к полуночи.

Информации о серьезных нарушениях за время голосования на избирательных участках в областной избирком не поступало.

Татьяна Жаткина
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