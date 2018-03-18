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Главные новости Тюменской области
16:26  18 марта 2018 0

«Принял участие в викторине — выиграл фен». Известные тюменцы сходили на выборы и заглянули на фестиваль

Известные тюменцы идут на избирательные участки и публикуют фото в соцсетяхФото: страница в соцсетях Ольги Швецовой

На тюменских участках для голосования наблюдается настоящий наплыв горожан, многие публикуют в соцсетях фото и пишут, что отправились на выборы целыми семьями. Своим гражданским правом воспользовались и известные жители региона.

Так, спикер облдумы Сергей Корепанов получил бюллетень на избирательном участке № 2269 в школе №40 Тюмени. За свою жизнь он не пропустил ни одного голосования и считает, что принять участие в выборах должен каждый гражданин, неравнодушный к судьбе страны. Фото с избирательного участка опубликовала на своей страничке в «Фейсбуке» и Ольга Швецова, депутат облдумы. «Сегодня у всех нас есть возможность сказать свое слово в политике и нужно обязательно ей воспользоваться», — пояснила она.

Рано утром отправился на избирательный участок глава администрации Тюмени Александр Моор — фото голосующего градоначальника опубликовала его пресс-служба в соцсетях, добавив цитату: «Если ты по-настоящему любишь Россию, то не можешь быть безучастным к ее судьбе».

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Глава администрации Тюмени Александр Моор получил бюллетень на избирательном участке утром Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Тюменка Марина Бакулина, возглавляющая региональную ассоциацию детских развивающих центров, тоже «отчиталась» на своей странице в соцсетях — на выборы пошли всей семьей, с мужем и двумя детьми.

Проголосовала на выборах президента и бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло, которая также опубликовала фото в соцсетях. «День добрый! Солнечный! Проголосовала за будущее своей страны», — написала она.

Сделал свой выбор также председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев, который решил проинспектировать работу избирательных участков и с утра побывал уже на восьми. «Везде увидели большую явку, на некоторых участках образовались большие очереди, — рассказал он на своей страничке в „Фейсбуке“. — Народ активно участвует в голосовании, люди приходят с семьями, с детьми, внуками, участвуют в викторинах. Я тоже принял участие в викторине „Тюменская весна“ — выиграл фен. Обратил внимание, что вопросы по истории Тюмени и современности города были несложными. Только единицы не могли дать правильный ответ, подавляющее большинство отвечало правильно. Мне попался вопрос по башенным часам с боем, установленным в 1857 году на здании городской думы».

Избирательные участки в Тюменской области закроются в 20:00. После этого комиссии приступят к подсчету голосов.

Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Надежда Карташова
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