16:26 18 марта 2018 0

Известные тюменцы идут на избирательные участки и публикуют фото в соцсетях Фото: страница в соцсетях Ольги Швецовой

На тюменских участках для голосования наблюдается настоящий наплыв горожан, многие публикуют в соцсетях фото и пишут, что отправились на выборы целыми семьями. Своим гражданским правом воспользовались и известные жители региона.

Так, спикер облдумы Сергей Корепанов получил бюллетень на избирательном участке № 2269 в школе №40 Тюмени. За свою жизнь он не пропустил ни одного голосования и считает, что принять участие в выборах должен каждый гражданин, неравнодушный к судьбе страны. Фото с избирательного участка опубликовала на своей страничке в «Фейсбуке» и Ольга Швецова, депутат облдумы. «Сегодня у всех нас есть возможность сказать свое слово в политике и нужно обязательно ей воспользоваться», — пояснила она.

Рано утром отправился на избирательный участок глава администрации Тюмени Александр Моор — фото голосующего градоначальника опубликовала его пресс-служба в соцсетях, добавив цитату: «Если ты по-настоящему любишь Россию, то не можешь быть безучастным к ее судьбе».

1/6 Глава администрации Тюмени Александр Моор получил бюллетень на избирательном участке утром Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Тюменка Марина Бакулина, возглавляющая региональную ассоциацию детских развивающих центров, тоже «отчиталась» на своей странице в соцсетях — на выборы пошли всей семьей, с мужем и двумя детьми.

Проголосовала на выборах президента и бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло, которая также опубликовала фото в соцсетях. «День добрый! Солнечный! Проголосовала за будущее своей страны», — написала она.

Сделал свой выбор также председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев, который решил проинспектировать работу избирательных участков и с утра побывал уже на восьми. «Везде увидели большую явку, на некоторых участках образовались большие очереди, — рассказал он на своей страничке в „Фейсбуке“. — Народ активно участвует в голосовании, люди приходят с семьями, с детьми, внуками, участвуют в викторинах. Я тоже принял участие в викторине „Тюменская весна“ — выиграл фен. Обратил внимание, что вопросы по истории Тюмени и современности города были несложными. Только единицы не могли дать правильный ответ, подавляющее большинство отвечало правильно. Мне попался вопрос по башенным часам с боем, установленным в 1857 году на здании городской думы».

Избирательные участки в Тюменской области закроются в 20:00. После этого комиссии приступят к подсчету голосов.

Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).