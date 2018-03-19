В Тюмени, на месте старейшего предприятия, появится жилой квартал

Старейший деревообрабатывающий комбинат Тюмени «Красный октябрь» нашел способ расплатиться с кредиторами. Производственные помещения решено снести, а производственные помещения — продать московским девелоперам под застройку.
Реализацией проекта будет заниматься «Группа компаний ПИК», передает РБК. Всего застройщик намерен возвести 13 многоквартирных домов общей площадью в 260 тысяч квадратных метров, а также построить детский сад, школу и все остальные необходимые инфраструктурные объекты. Реализовываться программа будет поэтапно: в августе начнется строительство первых двух домов. Вырученные от продажи земли деньги руководство «Красного октября» намерено направить на погашение долгов перед кредиторами.
Сейчас на предприятии введена процедура внешнего управления. Общая сумма просроченных долгов перед кредиторами достигает порядка 300 миллионов рублей. В руководстве комбината решение о продаже земли и сносе цехов считают удачным, отмечая, что в соответствии с планами перспективного развития Тюмени производство в любом случае необходимо было переносить на новую площадку.