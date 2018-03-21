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Главные новости Тюменской области
09:52  21 марта 2018 0

«Мог быть выброс опасных веществ». В Тюменской области погиб рабочий, еще четверо — в больнице

Строительство Нижне-туринская ГРЭС., сварщик, строительство
Рабочий не соблюдал правила техники безопасностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Демьянка Тюменской области во время сварочных работ на трубопроводе пострадали четверо рабочих. Один человек погиб. Об этом сообщили «URA.RU» в региональном МЧС.

Сигнал о ЧП поступил на пульт спасателей 20 марта в 9.30 утра. «Рабочие варили трубы, в результате нарушения техники безопасности пострадали пять человек, из них четверо госпитализированы, один погиб. Рабочие отравились природным газом, не учли технические нюансы», — рассказала нашему агентству сотрудник пресс-службы МЧС России по Тюменской области Наталья Семина. В ведомстве пояснили, что один человек погиб на месте, другие пострадавшие до сих пор находятся в больнице. Их состояние удовлетворительное.

Вместе с тем, по информации ТАСС, сварщики могли пострадать от выброса отравляющих веществ. «Мог быть и выброс химических опасных веществ, но данную информацию нужно проверять», — заявил изданию глава Уватского района Сергей Путмин.

Наталья Михалева
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