Задержанный на «сходке скинхедов» тюменский подросток рассказал, зачем они собирались

09:30 21 марта 2018 0

Ребята решили заступиться за «своих» социальная сеть «ВКонтакте», группа «ЧС Тюмень»

Один из участников сбора подростков у тюменского торгового центра в «Галерея Вояж» рассказал, как очутился на «сходке скинхедов». По его словам, на месте должна была состояться драка.

«В тот день планировалась драка между скинхедами и „пацанами с района“. Подготовка к ней шла дней пять—шесть. На открытой парковке ТЦ „Галерея Вояж“ было место сбора, оттуда в 15.00 все должны были двинуться к месту драки — на Мельзавод», — цитирует 72.ru слова 15-летнего тюменца. По его информации, ребята начали съезжаться с полудня, на встречу собирались даже с окраин города.

По словам подростка, на сход молодых людей позвали «старшие ребята с района». Поводом стали конфликты со «скинхедами». Они били некоторых ребят якобы за неславянскую внешность или схожесть с педофилами. В полицию пострадавшие и их родители не обращались. Подросток отметил, что вторая сторона — «скинхеды» — собиралась сразу на Мельзаводе, по его мнению, их было около сотни человек. Юноша подчеркнул, что они «решили заступиться за своих».

В день инцидента, 17 февраля, журналисты «URA.RU обратились в полицию Тюмени, где пояснили, что ситуация в городе контролируется. «Нарушений общественного порядка возле ТРЦ не зарегистрировано. Личности доставленных в отделение полиции подростков установлены, с молодыми людьми проведена профилактическая беседа. После этого все были отпущены», — рассказала пресс-секретарь УМВД России по Тюменской области Светлана Новик.