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17 марта 2018
Главные новости 
19:43  17 марта 2018 0

Толпы «скинхедов» у торговых центров Тюмени напугали горожан. ФОТО

Подростки собрались в большие группы и вели себя вызывающеФОТО: социальная сеть «ВКонтакте», группа «ЧС Тюмень»

Толпы молодых людей собрались у торговых центров в Тюмени, чем напугали местных жителей. Среди обсуждаемых причин сбора подростков назывался съезд скинхедов.

Сегодня днем, 17 марта, у двух торговых центров Тюмени собрались группы молодых людей. Их количество и неадекватное поведение перепугало прохожих, которые вызвали полицию. Причиной настороженного отношения к подросткам стали ранее появившиеся в соцсетях сообщения о том, что в субботу в Тюмень якобы прибудет более двух тысяч скинхедов из Екатеринбурга и Москвы. Это привело к панике среди жителей города, которым советовали «не высовываться» на улицу и сидеть тихо.

«Мой 14-летний сын порекомендовал мне по возможности не посещать торговые центры и вообще воздержаться от походов на улицу, особенно с младшей дочерью. Якобы в Тюмень съезжаются какие-то молодые люди из-за конфликта скинхедов», — сообщила «URA.RU» мать одного из подростков, ожидавшего приезда скинхедов. Кроме того, сын сообщил матери, что скинхеды убили четверых человек неподалеку от торгового центра «Вояж», находящегося в центре города.

Подростки собирались у торговых центров
ФОТО: социальная сеть «ВКонтакте», группа «ЧС Тюмень»

Пресс-секретарь УМВД России по Тюменской области Светлана Новик прокомментировала инцидент журналисту «URA.RU»: «Ситуация в городе контролируемая. Нарушений общественного порядка возле ТРЦ не зарегистрировано. Личности доставленных в отделение полиции подростков установлены, с молодыми людьми проведена профилактическая беседа. После этого все были отпущены. Сейчас идет проверка случившегося, устанавливаются причины сбора молодых людей».

Информацию об убийствах, разошедшуюся по соцсетям, в полиции не подтверждили. Еще одной причиной сбора молодежи мог послужить домашний футбольный матч, который должен состояться сегодня, 17 марта, между тюменской и томской командами.

Виктор Жуков
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