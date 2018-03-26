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Главные новости Курганской области
16:55  26 марта 2018 0

В Зауралье начали разводить уникальных животных для охоты. ФОТО

Первые переселенцы — пятнистые оленифото: пресс-служба губернатора Курганской области

В Курганскую область завезли уникальных для региона пятнистых оленей. Их планируют разводить в вольере Першинского охотничьего хозяйства Белозерского района наряду с другими редкими животными, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора Зауралья.

Первых трех особей — самца, самку и годовалого олененка — выпустили в вольер в понедельник, 26 марта. В ближайшее время специалисты планируют подселить к ним еще семерых оленей. Историческая родина этих животных — Дальний Восток и Кавказ. В других регионах Урала пятнистых оленей уже разводят: в Зауралье особей доставили из Тюменской области. Охотоведы считают, что олени должны легко адаптироваться к зауральским условиям. Животным поставили прививки, прикрепили к ушам бирки. Когда численность оленей станет более 170, их выпустят в леса.

Руководство Першинского охотничьего хозяйства также планирует заниматься разведением сибирских косуль, маралов, бизонов и кабанов. По мнению специалистов, это позволит заняться производством диетического мяса и лекарственного сырья (пантов). Вольерный комплекс площадью около 500 гектаров, в нем животные будут обитать в полувольных условиях: они будут защищены от хищников и охотников, их будут подкармливать. По мнению директора департамента природных ресурсов Эдуарда Гусева, разведение пятнистых оленей «вызовет дополнительный интерес у любителей охотничьего туризма».

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Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Анна Бояркина
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