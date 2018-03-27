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Главные новости Ямала
09:57  27 марта 2018 0

Метель парализовала работу зимников на Ямале

Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район., трактор, автозимник
Из-за метели закрыты три из четырех важных зимниковФото: Александр Елизаров © URA.RU

Из-за сильной метели на Ямале дорожники закрыли проезд по зимним автодорогам «Салехард — Надым», «Уренгой — Красноселькуп» и «Аксарка — Яр-Сале». Движение по трассе «Лабытнанги — Теги» пока разрешено для транспорта массой до 30 тонн.

Дорожники призывают водителей воздержаться от междугородних поездок, пока погода не наладится и зимники не будут расчищены от снежных переметов. Тех, кто все же собирается в путь, просят помнить о технике безопасности и уточнять состояние дороги перед выездом.

Отметим, что в этом году ямальские дорожники столкнулись с серьезными проблемами. Частые метели и обильные снегопады в этом сезоне неоднократно останавливали движение. При этом зимники являются единственной транспортной артерией для многих отдаленных поселков.

Ранее в интервью «URA.RU» директор ямальского департамента транспорта и дорожного хозяйства Максим Першиков рассказывал, что в регионе проделана огромная работа, чтобы жители могли оперативно получать последние сводки о работе важных региональных зимников во избежание ЧП. В новогодние праздники, напомним, из-за сильной метели на зимниках застряли десятки автомобилей.

Вячеслав Егоров
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