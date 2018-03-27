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Главные новости Тюменской области
13:22  27 марта 2018 5

В тюменских компаниях грядут массовые сокращения. Без работы останутся сотни человек

Морг, увольнение, безработица, эмоции, безработица, увольнение, злой начальник, потеря работы
Сотням тюменцев придется искать новую работуФото: depositphotos.com © URA.RU

В Тюмени до конца мая пройдут масштабные сокращения в 31 организации. По данным регионального департамента труда и занятости, больше всего сотрудников покинет «Сибирский банк реконструкции и развития» — 112 человек.

Также существенно сократится штат ООО «Центр-Мед+». Из-за реорганизации компании работы могут лишиться 52 человека. В дочернем предприятии «Транснефти» — «Транснефть-Сибирь» — под сокращения могут попасть 40 человек, сообщает РБК Тюмень.

Издание отмечает, что в текущем году работы лишились уже 310 тюменцев. По состоянию на 1 марта 2018 года, в регионе 4 728 безработных. Годом ранее их было существенно больше — 5 355 нетрудоустроенных.

Что касается массовых сокращений в «Сибирском банке реконструкции и развития», ранее «URA.RU» подробно освещало ситуацию в кредитном учреждении. 6 февраля банк был признан банкротом. К моменту отзыва лицензии долги СБРР составили 3, 37 миллиарда рублей. В это же время в СБРР начались проблемы с выплатой зарплат сотрудникам, которые коллективно пожаловались на свое руководство в Госинспекцию труда. Незадолго до этого из касса банка таинственным образом пропали 500 миллионов рублей. После этого председатель правления Банка Григорий Романюта исчез из города и был объявлен в розыск.

Сергей Макеев
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