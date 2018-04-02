{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 апреля 2018
01 апреля 2018
02:46  02 апреля 2018 0

Путин придумал новое наказание за взятки и подкуп

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир
Владимир Путин предложил арестовывать имущество юрлицФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий арестовывать имущество юридического лица в качестве обеспечения наказания в делах о взятках и подкупе. Документ уже опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Вопрос о принятии меры, как говорится в законопроекте, будет рассматривать суд по ходатайству прокурора, а юрлицо сможет обжаловать решение суда, говорится в пояснительной записке к документу.

Законодательная инициатива также предполагает наложение ареста и на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, однако такая мера будет применяться только в том случае, если у юридического лица больше нет другого имущества. Эта норма, как отмечается, позволит обеспечить компании выплачивать зарплату сотрудникам и осуществлять другие обязательные платежи.

Такая мера не будет применяться в том случае, если нарушение способствовало выявлению взятки или подкупа, было совершено в рамках расследования преступления или если в отношении юрлица имело место вымогательство.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров