Путин придумал новое наказание за взятки и подкуп

02:46 02 апреля 2018 0

Владимир Путин предложил арестовывать имущество юрлиц Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий арестовывать имущество юридического лица в качестве обеспечения наказания в делах о взятках и подкупе. Документ уже опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Вопрос о принятии меры, как говорится в законопроекте, будет рассматривать суд по ходатайству прокурора, а юрлицо сможет обжаловать решение суда, говорится в пояснительной записке к документу.

Законодательная инициатива также предполагает наложение ареста и на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, однако такая мера будет применяться только в том случае, если у юридического лица больше нет другого имущества. Эта норма, как отмечается, позволит обеспечить компании выплачивать зарплату сотрудникам и осуществлять другие обязательные платежи.

Такая мера не будет применяться в том случае, если нарушение способствовало выявлению взятки или подкупа, было совершено в рамках расследования преступления или если в отношении юрлица имело место вымогательство.