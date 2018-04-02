Высокопоставленный ямальский силовик ушел в отставку

На Ямале на заслуженную пенсию ушел начальник штаба регионального УМВД, один из самых известных полицейских региона Виталий Бучков. Приказ о его увольнении в связи с пенсией по выслуге лет был подписан 30 марта. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники в силовых структурах.
Информация о полковнике уже исчезла с официального сайта УМВД. Сам Бучков в разговоре с журналистом агентства по телефону отказался комментировать свою отставку.
Напомним, что «URA.RU» рассказывало ранее о скором уходе полицейского с поста. По версии инсайдеров, увольнение из силовых структур связано с переходом на новый пост. Его кандидатура рассматривалась на место окружного уполномоченного по защите прав бизнесменов.
Как уже отмечалось, это место освободилось после скандальной отставки бывшего омбудсмена Дмитрия Бавдурного еще в ноябре прошлого года. Однако замену ему не могли найти длительное время. Сначала на пост претендовал действующий советник губернатора Ямала по особо важным вопросам Владимир Зыков, но его кандидатура не прошла согласование у федерального омбудсмена.
Бучков начинал свою службу в рядах ямальской милиции еще в 1998 году. С 2010 год возглавлял отдел МВД ямальской столицы. В 2017 году занял пост начальника штаба регионального управления МВД. Широкой общественности он известен еще и потому, что женат на Татьяне Бучковой, которая является заместителем губернатора ЯНАО и курирует социальную сферу.