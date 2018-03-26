Главный полицейский столицы Ямала присмотрел пост чиновника

Источники агентства в силовых структурах сообщили, что на заслуженный отдых скоро уйдет один из самых известных полицейских Ямала Виталий Бучков. Полковник возглавляет отдел полиции Салехарда с 2010 года. Известности ему прибавляет и то, что он является супругом заместителя губернатора Ямала Татьяны Бучковой, курирующей социальную сферу. По сведениям инсайдеров, видному полицейскому уже присмотрели подходящий пост чиновника.
Когда именно Виталий Бучков должен покинуть пост, пока неизвестно. Ориентировочно это произойдет в ближайший месяц.Сам «главный» столицы Ямала в разговоре с журналистом агентства подтвердил, что собирается на пенсию. Но однозначно говорить об этом предложил, когда выйдет соответствующий приказ.
Два независимых друг от друга источника подтвердили «URA.RU», что его кандидатура сейчас рассматривается на пост ямальского бизнес-омбудсмена.
«Претензий к нему нет, решил уйти сам: подвернулась более спокойная престижная работа и выслуга лет позволяет», — комментирует инсайдер.
Виталий Бучков заявил журналисту «URA.RU», что это неправда. Но раскрывать, чем собирается заняться на пенсии, не стал.
Напомним, Виталий Бучков начинал свою службу в рядах ямальской милиции еще в 1998 году. В 2005-м закончил Тюменский юридический институт МВД РФ. До назначения на должность начальника ОМВД Салехарда возглавлял милицию общественной безопасности ОВД по Пуровскому району. По данным источников «URA.RU», вопрос о преемнике Виталия Бучкова еще решается в региональном УМВД.
Вакансия уполномоченного по защите прав предпринимателей на Ямале свободна с ноября прошлого года. Тогда омбудсмен Дмитрий Бавдурный после неприятного скандала спешно написал заявление на увольнение и, по некоторым данным, переехал в Тюменскою область.
В декабре прошлого года «URA.RU» сообщало, что на место омбудсмена претендует действующий советник губернатора Ямала по особо важным вопросам, бывший начальник ямальского отдела ФСБ Владимир Зыков. Однако позже стало известно, что кандидатуру не согласовали в аппарате федерального омбудсмена.