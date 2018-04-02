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15:12  02 апреля 2018 0

Ямал стал поводом для шутки после блокировки RT. «Отключить CNN нам будет несложно»

Совещание с главой Совбеза РФ в полпредстве. Екатеринбург, кобылкин дмитрий
За губернатора Дмитрия Кобылкина выдумали цитатуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО запретят вещание американского телеканала CNN в ответ на блокировку в США российского RT. Информация об этом появилась на сайте альтернативных новостей «ИА Панорама» и является выдумкой.

«Они не зайдут ни на одну нашу летучку», — придумали создатели сайта цитату главы региона Дмитрия Кобылкина. «Отключить CNN нам будет несложно. Мы его и так никогда не транслировали», — якобы сказал «руководитель крупнейшей кабельной сети Салехарда». В разговоре с «URA.RU» пресс-секретарь губернатора ЯНАО Наталья Хлопунова подтвердила, что информация не соответствует действительности.

Портал «Панорама» заявляет, что является старейшим советским и российским информационным агентством, которое было основано в 1822 году, «как личная курьерско-новостная служба графа Шеремета фон Рабиновича». В редакции на сегодняшний день трудятся три человека: главный редактор Борис Гонтермахер, журналист Виталий Манн и кладовщик Бражек Зголчич.

Семен Гринберг
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