Власти ЯНАО запретят вещание американского телеканала CNN в ответ на блокировку в США российского RT. Информация об этом появилась на сайте альтернативных новостей «ИА Панорама» и является выдумкой.
«Они не зайдут ни на одну нашу летучку», — придумали создатели сайта цитату главы региона Дмитрия Кобылкина. «Отключить CNN нам будет несложно. Мы его и так никогда не транслировали», — якобы сказал «руководитель крупнейшей кабельной сети Салехарда». В разговоре с «URA.RU» пресс-секретарь губернатора ЯНАО Наталья Хлопунова подтвердила, что информация не соответствует действительности.
Портал «Панорама» заявляет, что является старейшим советским и российским информационным агентством, которое было основано в 1822 году, «как личная курьерско-новостная служба графа Шеремета фон Рабиновича». В редакции на сегодняшний день трудятся три человека: главный редактор Борис Гонтермахер, журналист Виталий Манн и кладовщик Бражек Зголчич.