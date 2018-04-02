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02 апреля 2018
16:02  02 апреля 2018 0

На «Почте России» объяснили, почему их первый дрон с посылкой разбился сразу после взлета

Беспилотник врезался в стену и разбилсяФото: группа «Подслушано у посткроссеров | Посткроссинг», «ВКонтакте»

Вся ответственность за провальный запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Почты России» в Бурятии лежит на изготовителе утройства. Об этом «URA.RU» рассказали в уральском филиале государственной компании.

«Производитель БПЛА — компания „Рудрон/Экспедитор 3М“ — организовывала тестирование, на которое „Почта России“ была приглашена в качестве одного из гостей», — пояснили причины в пресс-службе «Почты России». При этом в компании-изготовителе сообщили о переносе запуска дрона. «При тестовом запуске БПЛА в Республике Бурятия произошло нештатное отключение электронного оборудования. Причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных. Тестовый запуск БПЛА переносится. О новой дате будет объявлено дополнительно», — уточнили в компании «Рудрон/Экспедитор 3М».

Напомним, в Улан-Удэ беспилотник «Почты России» через несколько минут после запуска врезался вместе с посылкой в стену здания и разбился. По информации сайта «Подмосковье сегодня», в руководстве компании заявили, что полету аппарата помешало «неизвестное лицо», которое якобы «навело магнитный импульс на устройство».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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