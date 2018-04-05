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00:02  05 апреля 2018 0

У общественного проекта Путина в Тюмени сменился пиарщик. Он водит дружбу с главным единороссом области

Вероника Белоусова будет отвечать за публичную политику тюменских «фронтовиков»Фото: Страница Вероники Белоусовой в соцсети «ВКонтакте»

Пост координатора по работе со СМИ в Тюменском региональном отделении «Общероссийского народного фронта» заняла Вероника Белоусова. На этом месте пиарщица сменила прежнего куратора направления — Киру Санникову. Об этом в среду, 4 апреля, сообщили «URA.RU» в исполнительном комитете отделения.

Вслед за Кирой Санниковой ОНФ в Тюменской области готовится покинуть сотрудник, ответственный за работу с обращениями граждан Наталья Габрусь. Окончательное решение еще не принято. Кадровые изменения «фронтовики» официально объясняют личными причинами — обе общественницы нашли новую работу.

При этом неофициально источники агентства связывают замены с аппаратным конфликтом, развернувшимся внутри руководства тюменского ОНФ. Сопредседателями отделения, напомним, являются Евгений Семеняко, Ольга Ройтблат, и Александр Пересторонин. Каждый из руководителей стремится усилить свое влияние на общественный орган контроля. «Люди устали от интриг. Ищут для себя более спокойное место», — объясняет ситуацию один из собеседников «URA.RU», знакомых с положением дел среди «фронтовиков».

Вероника Белоусова перешла в ОНФ из правительственной газеты «Тюменская область Сегодня». Работая корреспондентом издания более 10 лет, она освещала широкий круг тем — начиная от работы областной власти, заканчивая специфическими темами в сфере медицины и нефтегазовой отрасли.

В профессиональном сообществе Тюмени отмечают, что Белоусова имеет связи в руководстве регионального отделения «Единой России». В частности, находится в хороших отношениях с секретарем партии Сергеем Артюховым.

Получить комментарии Белоусовой относительно ее нового места работы и поставленных задач, а также узнать мнение Санниковой и Габрусь, на момент подготовки материала не удалось.

Эльдар Булатов
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