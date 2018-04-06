Главный полицейский Тюмени стал писателем

Начальник УМВД России по Тюменской области Петр Вагин представил свою книгу о тюменской полиции «На страже родного города». Презентация прошла в Тюменской областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева.
Книга главы тюменской полиции приурочена к 300-летию российской полиции и 10-летию УМВД России по Тюменской области, сообщает портал «Вслух.ру». На презентации собрались коллеги Петра Вагина и общественники. Он рассказал об истории создания городского управления, динамике снижения преступности в последние десять лет и о современных подразделениях полиции. Все эти темы нашли отражение в его книге.
Пришедшие на презентацию легенды тюменской милиции получили экземпляры книги в подарок. Среди них были бывший начальник Тюменского юридического института МВД РФ, генерал-майор милиции в отставке Александр Числов, а также бывший замначальника ГУВД по городу Тюмени Николай Моисеев. Книга «На страже родного города» теперь пополнила фонд областной библиотеки и стала доступна для всех желающих.