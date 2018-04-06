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Главные новости Тюменской области
18:24  06 апреля 2018 0

Тюменка, проект которой «завернули» в родном городе, прошла в финал всероссийского конкурса. «Хочу сделать банду»

Интервью с Гульнарой Прадедовой, автором методики адаптивной физкультуры. Тюмень, гульнара прадедова
Гульнара Совкова перед Новым годом получила президентский грантФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменская общественница сумела пройти в финал всероссийского конкурса «Акселератор социальных проектов», объявленный Агентством стратегических инициатив. Как рассказала корреспонденту «URA.RU» автор проекта «Волшебный батут» для детей-аутистов Гульнара Совкова (Прадедова), в случае победы в финале она намерена «сделать банду из 50 тренеров и отправить их в Москву, Питер и другие города России».

О том, что «Волшебный батут» прошел в финал «Акселератора социальных проектов», тюменская общественница узнала по дороге в Санкт-Петербург — теперь ее методику используют и в Северной столице. Из более чем 600 проектов экспертное жюри Акселератора отобрало десять. «До этого мы в Тюмени заявлялись на два муниципальных гранта — это конкурс проектов „Моя идея“ и грант от департамента по спорту. Проиграли оба. Но забег, например, который мы подавали на грант, мы все же будем делать — за свой счет. Планируем, что будет он в Гагаринском парке, побегут около 50 наших детей-аутистов с мамами».

В случае победы «Волшебного батута» в Акселераторе Гульнара Совкова рассчитывает сама пройти обучение, обещанное победителям, а на ссуду «сделать банду из 50 тренеров», которых можно будет направить с проектом «Волшебный батут» в разные города страны.

«Деньги дают под 6-7%, это больше, чем у нас в Инвестиционном агентстве, где ставка 3%, — говорит собеседница агентства. — Но там их получить нереально, нужно иметь собственность в обеспечение этого кредита. Здесь же победитель может рассчитывать на эти деньги. Мы посчитали — нам нужно пять миллионов рублей». Общественница пояснила, что с тюменским спортивно-адаптационным проектом «Волшебный батут» можно войти в любой батутный центр. На занятиях дети-аутисты с тренером учатся владеть своим телом, ощущать пространство, получают навыки общения. По словам собеседницы агентства, через «Волшебный батут» прошли уже около 480 детей. В 2017 году занятия для 30 ребят были бесплатными. «Это стало возможно потому, что мы все же сделали проект коммерческим, а не полностью бесплатным. Сейчас мы можем не клянчить деньги у департаментов, а спокойно заниматься благотворительностью», — пояснила автор проекта.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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