В Кургане активисты добиваются запуска прямого автобусного маршрута, который соединит между собой густонаселенные поселки Северный и Рябково. Несмотря на то, что в транспорте нуждаются местные жители, мэрия, по словам общественников, отказывается прокладывать новую маршрутную сеть из-за нерентабельности.
Как рассказал «URA.RU» один из инициаторов проекта «Мой Курган» Александр Бурнашов, в вышеуказанных поселках находится множество значимых объектов, до которых курганцы не могут добраться без пересадок. «В Рябково расположены большинство основных больниц, госпиталь, самое большое кладбище, выезды на дачные участки и в рекреационные зоны, например, на Голубые озера. В Северном — промышленные и производственные предприятия, центр СПИД», — пояснил собеседник агентства. Предварительное число горожан, нуждающихся в новом маршруте, активист назвать затруднился, однако акцентировал внимание на том, что спрос на него есть.
Подобные маршруты пытались организовать в 2004, 2010 и 2016 годах, однако попытки не увенчались успехом, так как были «невыгодны перевозчикам», уточняется на странице проекта «Мой Курган» в Facebook. «Нужно понимать, что общественный транспорт — это не бизнес, а социальные обязательства города, кровеносная система его экономики. В бизнес его превращают те, кто им не пользуется», — заявляют общественники. Александр Бурнашов считает, что при невысоком пассажиропотоке автобусам можно было бы выходить на маршрут в определенные часы несколько раз в день, также есть вариант выпуска специальных транспортных карт, позволяющих делать пересадки без повторной оплаты проезда. По словам активистов, они решительно настроены найти компромисс с чиновниками.
Официальную позицию городской администрации на момент публикации материала «URA.RU» выяснить не удалось.