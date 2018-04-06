{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин отправил в отставку главного следователя Свердловской области
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 апреля 2018
05 апреля 2018
04 апреля 2018
Главные новости Курганской области
19:54  06 апреля 2018 0

Чиновники 15 лет отказывают курганцам в необходимом автобусном маршруте

Комиссия по охране труда Правительство области Курган 20.11.2013г, рейсовый автобус, водитель автобуса
Курганцы не могут доехать до больницы без пересадокФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане активисты добиваются запуска прямого автобусного маршрута, который соединит между собой густонаселенные поселки Северный и Рябково. Несмотря на то, что в транспорте нуждаются местные жители, мэрия, по словам общественников, отказывается прокладывать новую маршрутную сеть из-за нерентабельности.

Как рассказал «URA.RU» один из инициаторов проекта «Мой Курган» Александр Бурнашов, в вышеуказанных поселках находится множество значимых объектов, до которых курганцы не могут добраться без пересадок. «В Рябково расположены большинство основных больниц, госпиталь, самое большое кладбище, выезды на дачные участки и в рекреационные зоны, например, на Голубые озера. В Северном — промышленные и производственные предприятия, центр СПИД», — пояснил собеседник агентства. Предварительное число горожан, нуждающихся в новом маршруте, активист назвать затруднился, однако акцентировал внимание на том, что спрос на него есть.

Подобные маршруты пытались организовать в 2004, 2010 и 2016 годах, однако попытки не увенчались успехом, так как были «невыгодны перевозчикам», уточняется на странице проекта «Мой Курган» в Facebook. «Нужно понимать, что общественный транспорт — это не бизнес, а социальные обязательства города, кровеносная система его экономики. В бизнес его превращают те, кто им не пользуется», — заявляют общественники. Александр Бурнашов считает, что при невысоком пассажиропотоке автобусам можно было бы выходить на маршрут в определенные часы несколько раз в день, также есть вариант выпуска специальных транспортных карт, позволяющих делать пересадки без повторной оплаты проезда. По словам активистов, они решительно настроены найти компромисс с чиновниками.

Официальную позицию городской администрации на момент публикации материала «URA.RU» выяснить не удалось.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров