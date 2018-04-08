{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 апреля 2018
07 апреля 2018
01:08  08 апреля 2018 0

Порошенко предрек Украине победу в войне

Несмотря на оптимизм главы государства, война продолжается уже четыре годаФото: Петр Порошенко, официальная страница в сети Facebook
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Президент Украины Петр Порошенко не сомневается в победе на Донбассе. Об этом он рассказал на встрече с представителями украинских СМИ. Запись заявления Порошенко была опубликована в его официальных аккаунтах в социальных сетях.

По словам президента, в пользу его уверенности говорит сразу несколько факторов. «Мы победим не только потому, что мы имеем лучшие вооруженные силы, не только потому что мы обороняем родную землю, не только по тому, что украинцы сорвали все планы Путина по созданию Новороссии, Малороссии, расколу государства и всего такого прочего, а в том числе потому, что с нами правда, а на страстной неделе можно сказать еще, что и Господь Бог с нами, мы обязательно победим», — заявил украинский лидер.

Напомним, вооруженный конфликт между Киевом и самопровозглашенными «народными республиками» Донбасса продолжается уже четыре года. Жертвами войны за это время стали несколько десятков тысяч человек с обеих сторон. При этом официальные украинские власти постоянно обвиняют Россию во вмешательстве в конфликт и оказании военной помощи «террористам».

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров