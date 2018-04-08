Порошенко предрек Украине победу в войне

01:08 08 апреля 2018 0

Несмотря на оптимизм главы государства, война продолжается уже четыре года Фото: Петр Порошенко, официальная страница в сети Facebook

Президент Украины Петр Порошенко не сомневается в победе на Донбассе. Об этом он рассказал на встрече с представителями украинских СМИ. Запись заявления Порошенко была опубликована в его официальных аккаунтах в социальных сетях.

По словам президента, в пользу его уверенности говорит сразу несколько факторов. «Мы победим не только потому, что мы имеем лучшие вооруженные силы, не только потому что мы обороняем родную землю, не только по тому, что украинцы сорвали все планы Путина по созданию Новороссии, Малороссии, расколу государства и всего такого прочего, а в том числе потому, что с нами правда, а на страстной неделе можно сказать еще, что и Господь Бог с нами, мы обязательно победим», — заявил украинский лидер.

Напомним, вооруженный конфликт между Киевом и самопровозглашенными «народными республиками» Донбасса продолжается уже четыре года. Жертвами войны за это время стали несколько десятков тысяч человек с обеих сторон. При этом официальные украинские власти постоянно обвиняют Россию во вмешательстве в конфликт и оказании военной помощи «террористам».