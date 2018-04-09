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07:55  09 апреля 2018 0

На Ямале закроют все зимники

Егерь охотничьего хозяйства
Все зимники должны работать до 30 апреля, но их закрывают раньше по погодным условиямФото: Владимир Жабриков © URA.RU

До 30 апреля будут закрыты все зимние автомобильные дороги регионального значения. Об этом сообщили специалисты дорожной дирекции ЯНАО во время выезда на зимник.

Инженер отдела содержания и ремонта автодорог дорожной дирекции ЯНАО Владимир Щепин рассказал, что согласно заключенным контрактам зимники работают до 30 апреля, но обычно их закрывают немного раньше по погодным условиям. «По опыту прошлых лет — это период с 20 по 30 апреля. В округ пришло потепление, поэтому даты закрытия зимников напрямую зависят от повышения температуры», — добавил он.

Первые трассы закроют уже на следующей неделе, например — часть зимника «Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги». Дорожники из ХМАО планируют закрыть участок от границы округа до села Теги, в связи с чем закроют участок от села Азовы до границы округа. Движение будет открыто по участкам «Лабытнанги — Мужи — Азовы», однако, пока позволяют погодные условия. На сегодняшний момент проезд по всем региональным зимникам открыт.

Отмечается, что по сезонным автодорогам «Салехард — Надым», а также «Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги» разрешено движение для транспортных средств массой до 30 тонн. А на зимнике «Уренгой — Красноселькуп» для неполноприводных автомобилей массой до 3,5 тонн движение запрещено. Для всего остального транспорта массой до 30 тонн движение разрешается. На участке «Аксарка — Салемал — Панаевск» зимника «Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале» допускаются все транспортные средства массой до 20 тонн, а на участок «Панаевск — Яр-Сале» открыто движение только для полноприводных и грузовых машин до 20 тонн.

Александр Черноскутов
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