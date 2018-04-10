На месте обрушения торгового центра в Кургане побывали чиновники

На месте обрушения торгового центра с супермаркетом «Магнит» на первом этаже работали городские и областные чиновники, передает корреспондент «URA.RU». Сейчас трехэтажное здание оцеплено, специалисты блокируют входные двери — оно будет находиться под охраной до тех пор, пока не прояснится, есть ли дальнейшая угроза разрушения.
Вместе со спасателями на ЧП выехали первый вице-губернатор Виктор Сухнев, руководитель администрации Кургана Андрей Потапов, его первый заместитель Андрей Жижин и начальник управления по делам ГО и ЧС города Кургана Аркадик Галустов. По словам Андрея Потапова, люди покинули здание еще до того, как рухнули перекрытия. Причины произошедшего выясняются. Поисково-спасательные службы уже завершили свою работу — жертв и пострадавших нет. «Ситуация с обрушением здания по улице Бурова-Петрова, 77 находится на контроле городских властей», — подчеркнул глава администрации.
Напомним, сигнал на пульт спасателей поступил в 15 часов 05 минут. В здании, где расположены офисы, магазин «Магнит» и частная клиника, частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Общая площадь обрушения составляет 200 квадратных метров.