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Главные новости Тюменской области
08:54  13 апреля 2018 3

В тюменском садике дети на прогулке играли с использованными шприцами

Клипарт , медицина, укол, шприц, игла, наркомания
Шприцы лежали у забора детского садаФото: Алексей Гущин © URA.RU

В детском саду №167 в Тюмени во время прогулки дети играли с использованными шприцами, которые нашли за забором учреждения. Они могли их с легкостью достать, просунув руку в дырку забора, о чем рассказали обеспокоенные родители воспитанников.

Инцидент произошел в среду, 11 апреля. «Мой сынок подтвердил информацию об этом, сказав, что дети действительно играли со шприцами, брали их руками, но были в варежках», — цитирует мать одного из воспитанников 72.ru. Родители обратились в департамент образования и управу Центрального округа, чтобы разрешить ситуацию, но заведующей сада и воспитателю вопросы не задавали, так как «педагоги часто меняются». Взрослые осмотрели детей и не обнаружили уколов и царапин, но они все равно опасаются заражения, так как в шприцах была кровь.

В управе округа пообещали прибрать территорию. И.о. заведующей учреждения Жанна Ларина заявила, что никто из родителей в тот день не подошел к ней по этому вопросу. На следующий день, 12 апреля, в детсад позвонили из департамента образования. «Мы обязательно проведем проверку и попытаемся выяснить детали случившегося», — заверила Ларина.

Отметим, что использование нестерильных шприцов является вторым по частоте источником заражения ВИЧ (46% инфицированных) после гетеросексуальных контактов. Однако эти данные касаются только введения наркотиков, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
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