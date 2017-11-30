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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
23:08  30 ноября 2017 0

В России назвали главный источник заражения ВИЧ

Координационный совет по ВИЧ. Екатеринбург, книга, брошюра, освещение темы вич и спид в сми
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабряФото: Анна Майорова © URA.RU

В России главной причиной заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) являются гетеросексуальные контакты. Об этом заявил глава Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

По статистике Центра, именно контакты между мужчинами и женщинами стали причиной половины выявленных в 2017 году случаев заражения ВИЧ. Еще 46% инфицированных получили вирус из-за нестерильных шприцов при введении наркотиков. На гомосексуальные контакты выпадают ничтожные на этом фоне 2% заражений и еще 1,4% — на детей, рожденных инфицированными женщинами, сообщает «Национальная служба новостей».

Как писало «URA.RU», максимальная доля носителей ВИЧ приходится сегодня на три российских региона: Иркутскую область (1738,2 инфицированных на 100 тыс. населения), Свердловскую (1704,3 на 100 тысяч) и Кемеровскую (1630,7 на 100 тысяч).

Владимир Васин
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