В России назвали главный источник заражения ВИЧ

23:08 30 ноября 2017 0

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России главной причиной заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) являются гетеросексуальные контакты. Об этом заявил глава Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

По статистике Центра, именно контакты между мужчинами и женщинами стали причиной половины выявленных в 2017 году случаев заражения ВИЧ. Еще 46% инфицированных получили вирус из-за нестерильных шприцов при введении наркотиков. На гомосексуальные контакты выпадают ничтожные на этом фоне 2% заражений и еще 1,4% — на детей, рожденных инфицированными женщинами, сообщает «Национальная служба новостей».

Как писало «URA.RU», максимальная доля носителей ВИЧ приходится сегодня на три российских региона: Иркутскую область (1738,2 инфицированных на 100 тыс. населения), Свердловскую (1704,3 на 100 тысяч) и Кемеровскую (1630,7 на 100 тысяч).