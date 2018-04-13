18:39 13 апреля 2018 0

В школе сообщили, что разбираются в ситуации (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольской школе учитель применил силу к ученику. «Воспитательные меры» успели снять на камеру мобильного телефона одноклассники пострадавшего школьника. В ролике (есть в распоряжении редакции) видно, как мужчина сильно толкает подростка.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «URA.RU», что «рукоприкладство в отношении ребенка» применил учитель физики в школе №2 в Тобольске. «Не понимаю, почему заведующая школы и директор на все закрывают глаза», — отметил источник, пояснив, что, по его информации, подобные инциденты происходили и раньше. «Это же могло и навредить ребёнку. А если бы упал неудачно? Дети на него [учителя физики] очень жалуются, говорят, что он очень эмоциональный. Но директор говорит, что его уволить не можем, так как нету физиков. И что теперь? Детям-то как учиться дальше?».

В 17-секундном ролике учитель громко спрашивает школьника: «Ты почему на ты переходишь? Почему на ты перешел?». Ответ ученика не слышен, зато слышны смешки в классе. Через пару секунд после этого учитель резко и сильно толкает ученика, и тот отлетает назад, опрокидывая собой парту.

Директор МАОУ СОШ №2 Ирина Лукина сообщила корреспонденту «URA.RU», что в школе знают об инциденте, и принимают меры. «Я видела этот видеоролик. Он его не бьет, а отталкивает от двери. Ученик хотел сбежать во время урока. Мальчик в лицо учителю нецензурно выразился, отправил его на три буквы и пытался сбежать. Мы уже разбирались здесь с этим вопросом и инспектора приглашали, у нас вопрос этот на контроле».

Собеседница агентства пояснила, что конфликт возник после того, как учитель поставил школьнику «двойку» за самостоятельную работу. Директор заверила, что к излишне эмоциональному учителю будут применены меры дисциплинарного воздействия — он получит выговор. «Родителям сообщили [об инциденте], родители претензий не имеют», — подчеркнула она.