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19 апреля 2018
18 апреля 2018
17 апреля 2018
18:59  19 апреля 2018 1

Курганская компания оспорит наказание за сброс сточных вод в реку

Город летом. Сургут, водосточная труба, водосток, канализация, слив
Компания платит за слив департаменту охраны окружающей средыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Курганская генерирующая компания» намерена доказать отсутствие нарушений в своей работе в связи со сбросом сточных вод в реку Черная. Об этом сообщили в самой компании.

На предприятии не согласны с решением надзорных органов, которая считает, что «Курганская генерирующая компания» нарушила водное законодательство и должна заплатить штраф. В компании отмечают, что учет сбрасываемых сточных вод должен определяться по показаниям аттестованных средств изменений. Однако «в случае отсутствия технической возможности установки таких средств измерений допускается применение других, в том числе расчетных методов учета», говорят представители «Курганской генерирующей компании».

Компания согласовала применение косвенного метода учета. При этом департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области получал плату за негативное воздействие в связи со сбросом сточных вод в реку. Ведомство не высказывало никаких претензий относительно правильности расчета данной платы, рассказали в «КГК»: «ПАО „КГК“ не находит в своих действиях нарушений действующего законодательства и безусловно будет обжаловать вынесенное постановление».

Дарья Корчак
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