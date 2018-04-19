Курганская компания оспорит наказание за сброс сточных вод в реку

«Курганская генерирующая компания» намерена доказать отсутствие нарушений в своей работе в связи со сбросом сточных вод в реку Черная. Об этом сообщили в самой компании.
На предприятии не согласны с решением надзорных органов, которая считает, что «Курганская генерирующая компания» нарушила водное законодательство и должна заплатить штраф. В компании отмечают, что учет сбрасываемых сточных вод должен определяться по показаниям аттестованных средств изменений. Однако «в случае отсутствия технической возможности установки таких средств измерений допускается применение других, в том числе расчетных методов учета», говорят представители «Курганской генерирующей компании».
Компания согласовала применение косвенного метода учета. При этом департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области получал плату за негативное воздействие в связи со сбросом сточных вод в реку. Ведомство не высказывало никаких претензий относительно правильности расчета данной платы, рассказали в «КГК»: «ПАО „КГК“ не находит в своих действиях нарушений действующего законодательства и безусловно будет обжаловать вынесенное постановление».