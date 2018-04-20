20:45 20 апреля 2018 0

Университет нуждается в новых современных общежитиях Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский государственный университет выведет своих студентов на очистку лога реки Тюменка, на месте которого в будущем планируется строительства кампуса. Мероприятие пройдет в рамках общегородского субботника. В вузе считают, что новые корпуса станут местной достопримечательностью и будут куда презентабельнее, нежели несанкционированная свалка в центре города — именно так сейчас выглядит это место.

Как сообщил в разговоре с «URA.RU» директор НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ Андрей Соромотин, появление университетской инфраструктуры неизбежно повлечет за собой облагораживание территории. «Уверен, что при строительстве столь нужных вузу общежитий с открытой для горожан прогулочной парковой зоной у этого места есть большой шанс на благоустройство», — утверждает Соромотин.

Спорная «достопримечательность» сейчас выглядит следующим образом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Как утверждает проректор ТюмГУ Иван Романчук, из-за большого наплыва иностранных и иногородних студентов университет остро нуждается в новых общежитиях. «Больше всего строительства ждут, конечно же, студенты. В 2017 году Тюменский государственный университет принял на обучение более 3,5 тысяч студентов по очной форме, 50 процентов из которых приехали учиться в Тюмень из других городов и стран. И с каждым годом эта цифра растет. Тюменский госуниверситет стремится стать большим международным вузом, где по очной форме будут обучаться более 20 тысяч студентов. Университету просто необходимо построить новое общежитие по самым современным стандартам», — говорит Романчук.

Однако есть и альтернативная точка зрения на будущее лога — местные общественники считают, что историческую достопримечательность Тюмени нужно сохранить. Экологи намерены привлечь внимание к ситуации с этим участком земли на фестивале урбанистики «Точка сборки». В дни мероприятия в логу появятся арт-объекты, которые создадут скульпторы, дизайнеры и архитекторы. Активисты стремятся поднять вокруг проблемы дискуссию и привлекают к теме как можно больше сторонников.

При этом с экологами не согласны представители президентского движения «Общероссийский народный фронт». В частности, сопредседатель тюменского регионального отделения Евгений Семеняко считает, что никакой культурной ценности лог не представляет и гораздо разумнее использовать его для развития города. «Мне сложно сказать, в чем заключается ценность этого места в самом центре города. Что в нем нашли экологи? Я предлагаю им там для начала побывать. Если на этой полупомойке вырастет общежитие университета, будет очень хорошо. Если он в скором времени начнет застраиваться — это будет большой плюс для города», — говорит Семеняко. «URA.RU» продолжить следить за судьбой тюменской достопримечательности.