В ООН рассказали о тысячах погибших за четыре года войны в Донбассе

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OSHA) заявило, что за четыре года войны в Донбассе погибли более 2,5 тысяч человек. Об этом управление написало в своем официальном аккаунте в Twitter.
«Более 2540 гражданских лиц погибли и 9 тыс. получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины, начавшихся четыре года назад. Количество погибших увеличивается почти каждый день», — гласит сообщение управления.
ООН ранее заявляла о необходимости выделения дополнительных средств для оказания гуманитарной помощи жителям юго-востока Украины. Кроме того, ООН обращала внимание на высокую минную опасность на Украине, сообщает RT. Ранее пресс-служба украинского парламента приводила слова депутата Верховной рады Ирины Геращенко о том, что во время войны в Донбассе погибли более 10 тыс. человек, среди которых 2383 погибших — украинские военнослужащие.