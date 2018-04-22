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22 апреля 2018
21 апреля 2018
Главные новости Москвы
11:09  22 апреля 2018 3

В Норвегии арестовали чеченца с «бомбой»

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
Действительно ли бомба была в квартире у задержанного, пока неизвестноФото: depositphotos.com © URA.RU

В Осло арестован россиянин за незаконное обращение со взрывчаткой. 34-летнего выходца из Чечни, несколько лет проживающего в Норвегии, поместили под стражу.

Гражданин РФ Ислам Мусханов был задержан в минувший четверг, 19 апреля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Окружного суда Осло. По данным следствия, полицейские получили сообщение от местных жителей о том, что в многоквартирном доме на востоке Осло находится пострадавший человек, кроме того, в его квартире могут быть оружие и взрывчатка. Полицейские прибыли на место и обнаружили Мусханова и странный предмет, напоминающий бомбу. Вызванные взрывотехники эвакуировали жильцов из соседних квартир. Что именно за предмет был найден полицейскими и действительно ли это бомба, пресс-служба суда не сообщает.

Мусханов арестован за незаконное обращение со взрывчаткой, у него легкие ранения. Его показания дают полиции основания считать, что он планировал преступление. Сейчас проводятся следственные мероприятия. Полицейские отмечают, что ранее Мусханов был у них на контроле, хотя проживает не в Осло, а в другой части Норвегии.

Виктор Жуков
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