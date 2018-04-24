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Главные новости Тюменской области
19:39  24 апреля 2018 0

В Тюмени труп недоношенного ребенка выбросили в мусоропровод. ФОТО

Тело младенца нашел рабочий«Тюмень», «ВКонтакте»

Утром во вторник, 24 апреля, в Тюмени в мусоропроводе дома №218 по улице Республики нашли труп недоношенного ребенка. Плоду на вид около четырех-пяти месяцев. Вероятно, у его матери начались преждевременные роды, и она решила таким образом избавиться от тела ребенка.

В разговоре с «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Тюмени рассказали, что тело ребенка рано утром нашел рабочий, убирающий мусоропровод. «На место инцидента выезжала следственная оперативная группа третьего отделения. Провели все необходимые действия и мероприятия. В дальнейшем следственную проверку будет проводить и устанавливать все обстоятельства следственный комитет», — пояснили в полиции.

В феврале текущего года на Южном Урале в городе Коркино возбудили уголовное дело по факту смерти новорожденной девочки в больнице по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Экспертиза установила, что в крови погибшего младенца нашли не менее 2% алкоголя.

Иван Шестак
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