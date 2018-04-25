В отдаленных ямальских поселках начали подготовку к сезону распутицы и отсутствию транспортной связи с «большой землей». В населенные пункты досрочно завозят продукты питания и топливо. Так, в поселке Уренгой власти встретились с представителями бизнеса и призвали подготовиться к бездорожью заранее и не завышать цены.
«Хотел бы еще раз обратиться к предпринимателям — не допускайте роста цен! «Народный контроль» будет осуществлять мониторинг, анализировать цены, и, при необходимости, вмешиваться в этот процесс. Надеюсь, нам удастся, как в прошлом году, пройти сложный для поселка период с минимумом жалоб и оказанием услуг на достойном уровне, — отметил глава поселка Олег Якимов, слова которого приводят в пресс-службе администрации Пуровского района.
Осенью прошлого года проблемы возникли в поселке Мужи, где жители жаловались, что запасы бензина почти иссякли, остатки продавались на разлив в пластиковых бутылках по 70 рублей за литр 95-го. Тогда власти региона экстренно направили в поселок несколько бензовозов с топливом. Многочисленные жалобы поступали и на рост цен на продовольствие.
Проблемы возникают ежегодно из-за неразвитой транспортной схемы на Ямале. Во многие поселки нет дорог. Зимой в них добраться можно по специальным зимникам, летом по рекам или на вертолетах. В период распутицы транспортная связь становится почти невозможной. В поселках приостанавливаются поставки продуктов питания, почты, грузов.