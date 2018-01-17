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Главные новости Ямала
15:47  17 января 2018 0

Бензин за 70 рублей, овощей почти нет. В ямальских поселках заканчиваются запасы еды и топлива

Заправка Газпром. Ханты-Мансийск., бензин, топливо
На заправках в ямальских поселках кончился бензинФото: Александр Елизаров © URA.RU

На Ямале из-за перебоев в работе зимников возникли проблемы. В отдаленных поселках региона заканчиваются топливо и продукты. В редакцию обратился один из жителей поселка Мужи Шурышкарского района, который рассказал, что бензин остался только у районной власти. А цены на продукты в магазинах выросли в среднем в полтора раза.

Полпред губернатора Ямала в Шурышкарском районе Олег Попов подтвердил «URA.RU», что проблема действительно есть. «С дизельным топливом в поселке все в порядке. Оно имеется. С бензином перебои. Поставки зависят от зимника, который до сих пор еще не открыт из-за погоды. К тому же количество автомобилей у населения в последние годы выросло. В некоторых семьях по две машины», — рассказал представитель губернатора.

Районные паблики в соцсетях с начала года сотрясает один и тот же вопрос — «где взять бензин?». Предложения о продаже встречаются реже. Продавцы предлагают топливо по 70 рублей за литр.

Одно из самых читаемых объявлений за последние дни — это весть, что на заправку завезли желанный бензин. Правда, немного и только марки «ИА-92». Цена — 49,5 рубля за литр.

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Скрин из группы «Барахолка Шурышкарского района» во «ВКонтакте»

«С продуктами тоже беда. Свежих овощей почти не найти. Молочки тоже нет. Ничего скоропортящегося в магазинах нет. А если и появляется, то раскупается мгновенно. Хотя цены раза в полтора больше обычного», — рассказал один из жителей Мужи, просивший не разглашать его имени.

По неофициальным данным, аналогичная ситуация сложилась не только в Шурышкарском районе Ямала, но и в отдаленных поселках Тазовского, Ямальского, Красноселькупского районов.

На запрос агентства о том, что происходит с ценами и наличием товаров первой необходимости, в региональном департаменте АПК на момент публикации не ответили. Обещали подготовить ответ позже.

Отметим, что из-за неразвитой транспортной инфраструктуры многие поселения Ямала отрезаны от «большой земли». Добраться к ним в летнее время можно только по рекам, а зимой по снежным трассам. В период распутицы связь возможна только вертолетами, что в свою очередь очень дорого.

Тем временем в этом сезоне из-за аномальных перепадов температур до сих пор не введены в эксплуатацию два региональных зимника. Еще два официально запущены, но движение по ним постоянно останавливается из-за метелей и сильных оттепелей.

Вячеслав Егоров
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