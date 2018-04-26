Цымбалюк-Романовская заявила об исчезновении Джигарханяна

09:30 26 апреля 2018 2

Соседи режиссера не видели его уже давно Фото: инстаграм vitalina.romanovskaya.official

Бывшая супруга Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская считает, что знаменитый режиссер пропал, а его состояние тщательно скрывают. Свое заявление женщина сделала в эфире нового выпуска шоу «Пусть говорят».

Цымбалюк-Романовская подозревает, что бывший муж может находиться в санатории и чувствовать себя нехорошо. До выхода передачи в разговоре с журналистами экс-супруга Джигарханяна рассказала, что режиссер давно не появлялся в театре, в квартире жилого комплекса «Рублевское предместье» (деревня Глухово) и в своей квартире на Арбате. «Я думаю, что Армена Борисовича изолировали, чтобы никто не знал, где он и в каком состоянии», — поделилась экс-супруга.

Перед выпуском с пианисткой поделились актуальным телефонным номером режиссера, но связаться с бывшим мужем так и не получилось. Уже в эфире программы слова Виталины Цымбалюк-Романовской подтвердила соседка режиссера в деревне Глухово. Она сказала, что последний раз видела мэтра в марте: «Приезжал на темном „Лексусе“ в сопровождении женщины и мужчины. Сейчас там тихо и никого не слышно».

В то же время режиссер Вероника Аббасова отрицает информацию о внезапном исчезновении Джигарханяна. По ее словам, артист продолжает репетиции в театре и готовится к новой роли. «Он внимательно смотрит спектакли на малой сцене и принимает решения, какими должны быть программа и репертуар. Сейчас готовится к новой роли, скорее всего, это будет «Мольер».

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская уже попрощалась с артистом и призналась, что для нее его уже не существует. «Для меня „того“ Джигарханяна уже нет», — написала пианистка в Facebook.