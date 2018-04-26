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26 апреля 2018
25 апреля 2018
20:20  26 апреля 2018 0

Курганцы обвинили фонд капремонта в сговоре с подрядчиком. «Навязывают некачественную и дорогую работу»

Жилой дом по адресу Володарского 54. Курган, жилой дом, улица володарского54
Жители дома №54 по улице Володарского заявили о давлении со стороны чиновниковФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жильцы многоквартирного дома №54 по улице Володарского в Кургане пожаловались на региональный фонд капремонта. По словам людей, фонд не позволяет им самостоятельно выбирать способ ремонта и оказывает давление на жильцов.

По плану на 2018 год, в доме необходимо провести ремонт кровли и фасада. Жители на общем собрании решили, что утепление торцов дома надежнее закрыть не штукатуркой, как предлагается в проекте, а более долговечным профлистом. «Проектанты нам насчитали почти 3,5 млн рублей за фасадные работы. Но нам не нужна дорогая штукатурка, которая обвалится через год, мы хотим закрыть утеплитель профлистами только с торцов. По нашим подсчетам, это порядка 800 тысяч рублей, — пояснил „URA.RU“ председатель совета дома. — На несогласие жильцов с проектом нам заявили: „Да кто вас будет спрашивать!“ Фонду просто нужно отбить наши деньги». Жители просили разделить работы по кровле и фасаду на два акта и запустить в работу хотя бы ремонт кровли. Но в фонде собственникам квартир отказали и в этом.

Жилой дом по адресу Володарского 54. Курган, жилой дом, окна, фасад здания аварийный, трещины в стене, улица володарского54
Жители дома против ремонта по технологии «мокрый фасад»
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«У жильцов дома складывается впечатление, что проект ремонта подготовлен проектной организацией или фондом под конкретного подрядчика. И сейчас чиновники давят на жителей, чтобы те согласились на невыгодный ремонт», — говорит директор управляющей компании «Стабильность» Юрий Чернушкин. Он полностью на стороне собственников. Жители обратились с жалобой в ОНФ.

По словам эксперта ОНФ Владимира Иванова, фонд капремонта не может диктовать жильцам дома, какие виды и способы работ выбрать. «Люди правы. Технология „мокрый фасад“ не для нашего региона. Посмотрите на дома, построенные по федеральным программам с такой технологией фасада в Кургане — они все в пятнах, осыпаются. То же самое в Шадринске, кошмар!» — говорит Иванов. Ранее, по словам эксперта, уже были примеры, когда фонд капремонта не прислушивался к пожеланиям жильцов, а затем пытался «продавить» свой проект. «В 2015 году жители одного из домов пожаловались на то, что фонд отказывается проводить ремонт балконов вместе с фасадом. После собрания фонд все-таки уступил», — припомнил Иванов. ОНФ взял ситуацию на контроль.

Советник гендиректора регионального фонда капитального ремонта домов Марина Драгомирецкая в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отметила, что позиция городского департамента архитектуры не позволяет сделать на доме вентилируемый фасад. «Жители должны понимать, что дом (кирпичная пятиэтажка) находится в центре города», — отметила она. В то же время разделить работы, по ее словам, фонд готов — при наличии решения собрания собственников жилья. Жильцы дома утверждают, что их запросы по фасаду департамент архитектуры перенаправил в фонд капремонта. «Архитектура нам не препятствует, запросы ходят по кругу, а время идет, и мы можем не успеть провести капремонт», — сетуют жители дома.

Анна Бояркина
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