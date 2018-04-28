В социальных сетях жительница Тюмени сообщила о пропаже своей собаки. Животное потерялось неподалеку от городского ЦУМа, собака была одета в темно-коричневое пальто и сапожки.
«Помощь нужна! Потерялся мой йорк сегодня возле ЦУМа. Просьба подобрать собачку и позвонить мне. Его зовут Ронни, ему 13 лет. Дома ходит в памперсах», — пишет хозяйка в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте». Пользователи соцсетей в комментариях к посту позавидовали образу жизни собаки. «Собака одевается лучше, чем я», «Мир сошёл с ума. Собакам пальто от Шанель, сапоги. Я в шоке», «А деньги у него при себе были?», «Зачем информация про то, что он дома ходит в памперсах?», — пишут они.
Стоит отметить, что нашлись и люди, которые пытались помочь в поисках пропавшего йорка. На данный момент известно, что собака так и не нашлась.