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Главные новости Тюменской области
10:07  28 апреля 2018 1

В Тюмени потерялась собака в пальто «от Шанель» и в сапожках. «А деньги при себе были?». ФОТО

Животное до сих пор не нашлиФото: пост в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте»

В социальных сетях жительница Тюмени сообщила о пропаже своей собаки. Животное потерялось неподалеку от городского ЦУМа, собака была одета в темно-коричневое пальто и сапожки.

«Помощь нужна! Потерялся мой йорк сегодня возле ЦУМа. Просьба подобрать собачку и позвонить мне. Его зовут Ронни, ему 13 лет. Дома ходит в памперсах», — пишет хозяйка в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте». Пользователи соцсетей в комментариях к посту позавидовали образу жизни собаки. «Собака одевается лучше, чем я», «Мир сошёл с ума. Собакам пальто от Шанель, сапоги. Я в шоке», «А деньги у него при себе были?», «Зачем информация про то, что он дома ходит в памперсах?», — пишут они.

Стоит отметить, что нашлись и люди, которые пытались помочь в поисках пропавшего йорка. На данный момент известно, что собака так и не нашлась.

Павел Маркуш
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