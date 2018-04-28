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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:00  28 апреля 2018 0

Стало известно, сколько зарабатывают главы российских спецслужб

Пресс-конференция ЕР в ТАСС. Москва, нарышкин сергей
Доход Нарышкина составил 8,8 миллиона рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Главы ФСБ, Службы внешней разведки и Федеральной службы охраны опубликовали сведения о своих доходах за 2017 год. Наибольший доход оказался у представителя последней структуры.

Согласно отчетам, директор ФСБ Александр Бортников за 2017 год заработал 10,9 миллиона рублей. Это на полмиллиона меньше, чем годом ранее. Его супруга за тот период принесла в семейный бюджет 332,5 тысячи рублей, сообщает телеканал 360.

Доход главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина за год упал с 9,4 миллиона до 8,8 миллиона рублей. Его жена указала в декларации 4,9 миллионов рублей.

Больше всех за год заработал директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев — 11 миллионов против 8,5 миллионов рублей в прошлом году. Его жена за год заработала 55 миллионов рублей.

Игорь Чукреев
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