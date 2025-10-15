Венесуэла готова позвать Россию посредником в переговорах с США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Венесуэла готова принять посредничество России в диалоге с США
Венесуэла готова принять посредничество России в диалоге с США Фото:

Власти Венесуэлы готовы пригласить Россию в качестве посредника в переговорах с Соединенными Штатами на фоне эскалации напряженности в регионе. В связи с этим в стране был расширен режим повышенной боеготовности из-за опасений новых атак со стороны США.

«Россия всегда была дружественной страной, которая желает мира и прогресса Венесуэле. Любая помощь, которая может прийти из России, будет высоко оценена и положительно воспринята нашей страной и ее властями», — заявил посол латиноамериканской республики в Москве Салазар Веласкес. Его слова приводит газета «Известия». В российском посольстве также подчеркнули, что Москва решительно осуждает удары, нанесенные ВВС США по судам в международных водах у побережья Венесуэлы.

Венесуэльские власти связывают активизацию американских военных с заявлениями о необходимости борьбы с наркотрафиком, однако, по данным американских экспертов, подобные обвинения не имеют достаточных оснований. Как отмечает политолог Питер Кузник, Венесуэла не считается ключевым участником наркоторговли в регионе. На этом фоне официальный Каракас рассматривает действия США как повод для усиления давления и вмешательства во внутренние дела страны.

Ранее США объявили о создании специального подразделения для борьбы с наркотрафиком в зоне ответственности Южного командования, что сопровождалось серией военных операций у побережья Венесуэлы. Эти действия вызвали резкую критику со стороны Каракаса и Москвы, которые расценивают удары по судам как вмешательство во внутренние дела страны и угрозу региональной стабильности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Венесуэлы готовы пригласить Россию в качестве посредника в переговорах с Соединенными Штатами на фоне эскалации напряженности в регионе. В связи с этим в стране был расширен режим повышенной боеготовности из-за опасений новых атак со стороны США. «Россия всегда была дружественной страной, которая желает мира и прогресса Венесуэле. Любая помощь, которая может прийти из России, будет высоко оценена и положительно воспринята нашей страной и ее властями», — заявил посол латиноамериканской республики в Москве Салазар Веласкес. Его слова приводит газета «Известия». В российском посольстве также подчеркнули, что Москва решительно осуждает удары, нанесенные ВВС США по судам в международных водах у побережья Венесуэлы. Венесуэльские власти связывают активизацию американских военных с заявлениями о необходимости борьбы с наркотрафиком, однако, по данным американских экспертов, подобные обвинения не имеют достаточных оснований. Как отмечает политолог Питер Кузник, Венесуэла не считается ключевым участником наркоторговли в регионе. На этом фоне официальный Каракас рассматривает действия США как повод для усиления давления и вмешательства во внутренние дела страны. Ранее США объявили о создании специального подразделения для борьбы с наркотрафиком в зоне ответственности Южного командования, что сопровождалось серией военных операций у побережья Венесуэлы. Эти действия вызвали резкую критику со стороны Каракаса и Москвы, которые расценивают удары по судам как вмешательство во внутренние дела страны и угрозу региональной стабильности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...