Венесуэла готова позвать Россию посредником в переговорах с США

Власти Венесуэлы готовы пригласить Россию в качестве посредника в переговорах с Соединенными Штатами на фоне эскалации напряженности в регионе. В связи с этим в стране был расширен режим повышенной боеготовности из-за опасений новых атак со стороны США.
«Россия всегда была дружественной страной, которая желает мира и прогресса Венесуэле. Любая помощь, которая может прийти из России, будет высоко оценена и положительно воспринята нашей страной и ее властями», — заявил посол латиноамериканской республики в Москве Салазар Веласкес. Его слова приводит газета «Известия». В российском посольстве также подчеркнули, что Москва решительно осуждает удары, нанесенные ВВС США по судам в международных водах у побережья Венесуэлы.
Венесуэльские власти связывают активизацию американских военных с заявлениями о необходимости борьбы с наркотрафиком, однако, по данным американских экспертов, подобные обвинения не имеют достаточных оснований. Как отмечает политолог Питер Кузник, Венесуэла не считается ключевым участником наркоторговли в регионе. На этом фоне официальный Каракас рассматривает действия США как повод для усиления давления и вмешательства во внутренние дела страны.
Ранее США объявили о создании специального подразделения для борьбы с наркотрафиком в зоне ответственности Южного командования, что сопровождалось серией военных операций у побережья Венесуэлы. Эти действия вызвали резкую критику со стороны Каракаса и Москвы, которые расценивают удары по судам как вмешательство во внутренние дела страны и угрозу региональной стабильности.
