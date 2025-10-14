14 октября 2025

Губернатор Самарской области объяснил причину жесткого увольнения главы района

Губернатор Федорищев уволил чиновника за камень вместо памятника героям ВОВ
Губернатора Самарской области не устроило пренебрежительное отношение главы района к памяти героев ВОВ
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил, почему с матом уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова. Причиной стало неуважительное отношение последнего к памяти участников Великой Отечественной войны (ВОВ). Инцидент произошел после того, как Федорищев обнаружил на территории одной из школ памятный камень с разбитой мемориальной табличкой, лежащий в грязи на заднем дворе.

«Глава района посчитал, что это „просто камень“. А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — написал Федорищев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о камне с табличкой «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны». Мемориальный знак был поврежден и оказался заброшен на территории школы. 

Юрий Жидков был освобожден от должности главы Кинельского района по инициативе губернатора Самарской области. Он заявил, что не понимает причин своей отставки и подчеркивал экономические успехи района, а также назвал произошедшее недоразумением, связанным с переносом камня и планами по ремонту школьных объектов только к 2027 году.

