В аэропорту Волгограда приостановлены полеты

Когда ограничения будут сняты - неизвестно
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Исходя из информации на онлайн-табло аэропорта, задержек пока нет. Все рейсы должны вылететь и прибыть по расписанию.
