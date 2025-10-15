В аэропорту Волгограда приостановлены полеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Когда ограничения будут сняты - неизвестно
Когда ограничения будут сняты - неизвестно Фото:

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Исходя из информации на онлайн-табло аэропорта, задержек пока нет. Все рейсы должны вылететь и прибыть по расписанию. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении. Исходя из информации на онлайн-табло аэропорта, задержек пока нет. Все рейсы должны вылететь и прибыть по расписанию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...