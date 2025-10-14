14 октября 2025

Трамп угрожает прекратить торговлю с Китаем из-за давления на фермеров США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп не уточнил, в каких областях сократит товарооборот
Трамп не уточнил, в каких областях сократит товарооборот Фото:

Президент США Дональд Трамп 14 октября заявил о возможности прекращения торговли с Китаем в отдельных секторах экономики. Такое решение он связывает с действиями Пекина против американских сельхозпроизводителей. Об этом Трамп сообщил в собственной социальной сети Truth Social.

«Я считаю, что отказ Китая от закупок нашей сои и создание трудностей для американских фермеров — это акт экономической враждебности. Мы рассматриваем прекращение торговли с КНР в сфере растительных масел и других товаров в качестве ответной меры», — написал Трамп.

Президент уточнил, что США способны самостоятельно производить растительное масло и не зависят от импорта этого продукта из Китая. По его словам, торговые ограничения могут коснуться и других товаров, если Пекин продолжит нынешнюю экономическую политику в отношении американских фермеров. Ранее в Белом доме уже предупреждали о возможности введения дополнительных торговых барьеров в случае «недружественных шагов» со стороны КНР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп 14 октября заявил о возможности прекращения торговли с Китаем в отдельных секторах экономики. Такое решение он связывает с действиями Пекина против американских сельхозпроизводителей. Об этом Трамп сообщил в собственной социальной сети Truth Social. «Я считаю, что отказ Китая от закупок нашей сои и создание трудностей для американских фермеров — это акт экономической враждебности. Мы рассматриваем прекращение торговли с КНР в сфере растительных масел и других товаров в качестве ответной меры», — написал Трамп. Президент уточнил, что США способны самостоятельно производить растительное масло и не зависят от импорта этого продукта из Китая. По его словам, торговые ограничения могут коснуться и других товаров, если Пекин продолжит нынешнюю экономическую политику в отношении американских фермеров. Ранее в Белом доме уже предупреждали о возможности введения дополнительных торговых барьеров в случае «недружественных шагов» со стороны КНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...