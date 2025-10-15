Гусев: над Воронежской областью сбиты БПЛА Украины

Губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал в своем, что российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве региона. По предоставленным им данным, все обнаруженные дроны были ликвидированы в пределах одного района.
«Дежурными силами ПВО в одном муниципалитете Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал Гусев у себя в telegram-канале. Он подчеркнул, что, согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушения также отсутствуют.
Кроме того, губернатор сообщил об отмене режима непосредственной угрозы дронов в городах Борисоглебск и Воронеж. Тем не менее, режим воздушной тревоги по-прежнему действует на территории всего региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.