Гусев: над Воронежской областью сбиты БПЛА Украины

БПЛА атаковали Россию
БПЛА атаковали Россию

Губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал в своем, что российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве региона. По предоставленным им данным, все обнаруженные дроны были ликвидированы в пределах одного района.

«Дежурными силами ПВО в одном муниципалитете Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал Гусев у себя в telegram-канале. Он подчеркнул, что, согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушения также отсутствуют.

Кроме того, губернатор сообщил об отмене режима непосредственной угрозы дронов в городах Борисоглебск и Воронеж. Тем не менее, режим воздушной тревоги по-прежнему действует на территории всего региона.

