14 октября 2025

Семь стран НАТО объявят о закупках оружия у США для Киева

Ранее в НАТО обсуждалось смягчение применения оружия против России
Ранее в НАТО обсуждалось смягчение применения оружия против России

Семь стран НАТО 15 октября объявят о решении профинансировать закупку американского оружия для Украины. Об этом сообщила посол Украины при альянсе Алена Гетманчук, ее слова приводит ряд украинских СМИ.

«Завтра семь стран НАТО должны объявить о финансировании закупки оружия у США для Украины по инициативе PURL», — цитирует Гетманчук издание «Страна.ua» в своем telegram-канале. О каких именно странах идет речь, пока не уточняется.

На этом фоне в ряде telegram-каналов 14 октября появились сообщения о возможной передаче Украине американских ракет «Томагавк». По неофициальной информации, Вашингтон может объявить о таком решении уже в среду. Однако позднее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос поставок будет обсуждаться на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке масштабной сделки по закупке вооружения у США на сумму до 90 миллиардов долларов. Украинский лидер уточнил, что страна уже передала Вашингтону детализированный список своих военных потребностей, включая просьбы о поставках дальнобойных систем вооружения.

