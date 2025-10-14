Все регионы
23:21
Трамп получит прямое управление и власть над сектором Газы
23:16
Не мог обнять дочь из-за смертельной болезни: как жил и творил Илья Ильф
23:11
В Санкт-Петербурге ребенок упал на рельсы в метро
Редактор URA.RU Аллаяров проведет в СИЗО почти полгода, несмотря на отсутствие доказательств
23:09
Главный тренер челябинского «Трактора» Гру объяснил причину поражения против «Авангарда»
23:09
RT: ФПБК расследует связь Аллы Пугачевой с иностранными спецслужбами
23:06
Трамп: США ударили по кораблю Венесуэлы
ВС России расширили контроль в ДНР: главное об СВО на 14 октября
23:05
Сразившего пятерых бойцов ВСУ солдата ВС России представили к званию Героя
22:57
Легенда хип-хопа Ди Энджело скончался на 52-м году жизни
22:50
Bloomberg: ЕС хочет принудить компании КНР делиться технологиями
Главные вопросы об утильсборе в России: почему повышают, как рассчитать и оплатить. Инфографика
22:48
Мэр Киева Кличко призвал украинцев скупать еду и теплые вещи для суровой зимы
22:41
Почти полсотни пожарных ликвидировали пожар в концертном зале в Ишиме
22:41
Первые сделки начали заключать конкуренты перед выборами в Госдуму-2026
Власти меняют планы по повышению утильсбора: что предлагают в правительстве и Госдуме
22:40
Охотник застрелил уникального лося в Курганской области. Фото
22:37
Sky TG24: НАТО обсуждает смягчение правил применения оружия против России
22:34
Минобороны: над регионами России сбиты восемь БПЛА за три часа
Школьникам подскажут, где будут высокие зарплаты через семь лет
22:34
В Киеве произошел блэкаут
22:28
В Перми на месте рынка «Гача» построят торгово-выставочный центр
22:24
Страшный пожар охватил несколько жилых домов под Екатеринбургом. Видео
Путин заготовил козырь к новому разговору с Трампом
22:20
NYT: Украина обсудит в Вашингтоне совместное с США производство БПЛА
22:18
В Челябинске ищут невернувшуюся домой 12-летнюю девочку. Фото
22:16
С 1 ноября в России на человека можно будет оформить не более 20 сим-карт
В России снизят бедность и повысят соцподдержку: новые меры правительства
22:16
Нардеп Бужанский: завершение конфликта на Украине ожидается до конца осени
22:09
Крупнейшие авиакомпании КНР выступили против запрета на полеты над Россией
22:07
«Сам не понял, про что»: Захарова не оценила остроумие Рютте, рассказавшего русский анекдот
Как изменится утильсбор для популярных автомобилей в России: какие модели авто исчезнут с рынка
22:05
Стихотворение Маяковского о выполнении плана вспомнили на заседании в гордуме Тюмени
22:03
Лукашенко подписал законы о ратификации международных договоров с Россией
21:55
Зеленский создал в Одессе военную администрацию
Новые правила утильсбора могут отсрочить: как платеж влияет на стоимость машин
21:48
В Подмосковье грибной бум: готовим необычные блюда из лисичек и опят
21:42
Макрон стал первый главой Франции, не попавшим в топ-50 популярных политиков
21:41
Гендиректор «Каспэнергосбыта» в Дагестане задержан по делу о мошенничестве
Россия примет меры из-за депортации своих граждан из Латвии: ответ последовал от Пескова, Володина и МВД
21:35
Челябинский «Трактор» в домашнем матче проиграл омскому «Авангарду»
21:30
Суд над бывшей главной коммунальщицей Сургута перенесли из-за проблем с вещдоками
21:26
Readovka: Рудковская выставила на продажу свою квартиру в Москве
Мировые звезды рвутся в Россию: какие концерты зарубежных звезд были в РФ и какие ожидаются
21:20
Вяжущее нечто и шоколадная прелесть: в тюменских магазинах открыли сезон хурмы. Видео
21:18
Пост президента Мадагаскара предложили полковнику
21:15
В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации граждан
В Екатеринбурге проходит большая бизнес-конференция. Онлайн-трансляция
21:14
Минтранс работает над открытием южных аэропортов России, закрытых с начала СВО
21:12
Перестановки у приставов и безработные рвутся в мэры: события в ЯНАО 14 октября
21:09
Independent: в даркнет утекло более 700 паролей британских ведомств
Европа сорвала прямой диалог с Россией
21:04
Гендиректор «Каспэнергосбыт» задержан по подозрению в мошенничестве
21:02
Конец эпохи Windows 10: как окончание поддержки скажется на пользователях
21:00
Ликвидация биоугроз и миротворческие операции: как страны ОДКБ проводят учения в Таджикистане
Встреча Путина и Эрдогана по Украине, поставки США Tomahawk Киеву: о чем Песков рассказал журналистам
20:59
Президент Сирии посетит Москву
20:59
Опоры освещения уральского производства поставили в Казахстан
20:55
Электрокар сгорел в Китае вместе с водителем: опаснее ли они машин на бензине
Хотят отсудить пляж рядом с особняком: что известно о королевском доме Киркорова стоимостью 12 млн долларов
20:55
Главный пристав, кляуза на врача и скандал из-за мандата: главные новости Кургана за 14 октября
20:52
Медведев похвалил женщин «Единой России» за тяжелую работу на местах
20:51
Bloomberg: в мире падает спрос на шоколад
Уникальный рекорд, который уже полвека остается вне конкуренции: что известно о скончавшемся гимнасте Дитятине
20:48
В Перми всего за час можно научиться делать крутые аксессуары из натуральной кожи. Фото, видео
20:46
«Газпром нефть» и «Рольф» открывают сеть СТО по всей России
20:45
Оставившие в Златоусте без денег хмельную женщину врачи получили предостережение
Добровольцы покидают место поиска Усольцевых: последние данные о пропавшей в тайге семье к 14 октября
20:44
Введение новых правил расчета утильсбора отложили до 1 декабря
20:37
Налог на мечту: как новый утильсбор изменит цены на машины в России
20:33
«Инвестор» с сайта знакомств развел жительницу ЯНАО на три миллиона рублей
Украина массово атаковала приграничье: карта ударов БПЛА на 14 октября
20:32
В Кургане ищут подростка, который ушел из дома и не вернулся. Фото
20:29
Более 1,5 тысячи семей вышли в полуфинал конкурса «Это у нас семейное»
20:22
Тагильчанин обманул тысячу жителей Коми, а потом попался на вымогательстве
20:20
Тыквенный суп-пюре: 8 рецептов от классического до экзотического
20:20
Скроллим и сбегаем со свиданий: журналист URA.RU из ХМАО протестировал приложения для знакомств
20:16
Бывший депутат Рады Царев отреагировал на лишение украинского гражданства
20:15
Власти ищут замену мэру самого опасного пермского округа
20:12
Дерипаска предложил отечественному автопрому брать пример с китайцев
20:11
На Тюмень надвигаются дождь со снегом и сильный ветер
20:06
Жители курганского поселка беспокоятся за пустующее здание ветеринарной клиники. Фото
20:04
Autonews: введение нового утильсбора отложили на месяц
20:01
Освобожденный из плена в Газе Максим Харкин собирается в Россию
20:00
Что ждет землян: какой силы будет магнитная буря 15 октября 2025
19:59
Пермяк, который убил соседа и сбросил его тело в колодец, выходит на свободу
19:53
Зампрокурора Белгородской области задержали через две недели после назначения
19:48
Клюквенная настойка: 7 лучших рецептов в домашних условиях
19:45
Забор крови у младенцев и отнятые зарплаты у учителей: какими фейками в 2025 году пугали россиян
19:43
Рецидивисту из Магнитогорска дали 19 лет за разбой и убийство пенсионера
19:40
Захарова заявила о бесчеловечном варварстве Латвии, выгоняющей пенсионеров
19:32
Полицейские помогли 74-летнему пенсионеру, выдворенному из Латвии. Видео
19:31
В Екатеринбурге оставили под стражей ревнивого мужа, убившего любовника жены
19:31
Радиостанция Судного дня вышла в эфир с новыми сообщениями
19:28
Экс-замглавы УФСИН по Ленобласти и Петербургу осудили на 20 лет колонии
19:22
Военные на Мадагаскаре после импичмента президенту объявили о захвате власти
19:20
В Курганской области оказалась самая низкая цена аренды домов по всей России
19:19
Два жителя Ноябрьска пострадали из-за ДТП. Фото
19:19
Захарова назвала нацизмом и варварством депортацию россиян из Латвии
19:16
В интернете появился фейк о предупреждающих табличках о ветеранах СВО на заправках
19:10
Самый медийный синоптик рассказал, какой будет зима в Пермском крае
19:07
В ДТП в Дагестане погибли сотрудники Росгвардии
19:04
Дефицит сменился бумом: в Тюмени бизнес избавляется от складов и офисов. Инсайд
19:03
Актера Смольянинова** оштрафовали на десятки тысяч рублей
19:00
Екатеринбуржцы попросили Бастрыкина разобраться с кальянной в доме
18:54
Алиханов: вступление в силу закона о локализации такси переноситься не будет
18:53
У судьи Момотова изъяли имущество по решению суда
18:52
Суд отказал пермскому экс-депутату-дебоширу Телепневу в смягчении наказания
18:50
Долги пермяков за потребление воды выросли за год на десятки миллионов рублей
18:46
Правительство ХМАО увеличит субсидии для предприятий в арктической зоне
18:46
Военные взяли власть Мадагаскара в свои руки
18:44
Путин сменил посла России в Австрии
18:42
Мэр Одессы намерен обжаловать лишение его гражданства Украины
18:42
В Челябинске на несколько дней закрыли движение по улице Шаумяна. Карта
18:41
В Тюменской области при тушении пожара в доме нашли тело мужчины
18:41
В курганском лицее, где дети жаловались на тараканов, назначили нового директора из Коми. Фото
18:39
Суд изъял имущество экс-судьи Верховного суда Момотова
18:37
В газовой столице ЯНАО поставят 18 новых теплых остановок
18:34
ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 253 млн евро за конфликт 2008 года
18:33
Мишустину и Мантурову доложат об отсрочке нового утильсбора
18:33
Апелляционный суд вынес решение по делу экс-главы МГЕР из ХМАО, стрелявшего по силовикам
18:30
В Екатеринбурге пересмотрели приговор банде сутенеров, созданной братьями. Фото
18:29
Свердловчан предупредили о гололеде на трех федеральных трассах
18:28
Медведев наградил спикера тюменской гордумы. Фото
18:20
МВФ понизил прогноз роста ВВП России в 2025 году
18:19
112: два росгвардейца погибли в ДТП в Дагестане, еще 11 человек пострадали
18:18
Стало известно состояние мальчика, которого ударило током после падения с дерева под Тюменью
18:16
МВФ прогнозирует снижение цен на нефть
18:16
Парламент Мадагаскара требует отстранить сбежавшего президента от должности
18:16
Пермская галерея оценила создание экспозиции фарфора в 6 млн рублей
18:11
Два мини-сквера с подвесными качелями сделали по улице Дзержинского в Кургане. Фото
18:11
Мишустину доложат о возможной острочке по введению новых правил утильсбора
18:08
В Тюменской области усилят поддержку участников СВО и молодых специалистов
18:06
Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы, депутата и артиста
18:04
В ГД предложили запретить госорганам запрашивать справки о доходах у граждан
18:03
Мастер по прогулкам, упаковщик конфет: топ вакансий с высокими зарплатами для студентов в Екатеринбурге. Скрин
18:03
Baza: зампрокурора Белгородской области задержан по подозрению во взятке
18:00
Калиновый запас: готовим целебный чай, сироп и морс от простуды
18:00
Свежий воздух и шашлыки — главные конкуренты: почему в Кургане закрываются рестораны и бары
17:58
Reuters: стену дронов хотят расширить на всю Европу
17:57
В аэропорту Ноябрьска выявили серьезные нарушения эксплуатации транспорта
17:57
В пригороде Челябинска построят несколько новых спортивных комплексов
17:56
Как стать ветераном труда в Тюменской области и какие льготы положены
17:53
Билеты на поезда из Тюмени в города ХМАО и ЯНАО резко подешевели
17:51
Семьи участников СВО освободили от госпошлин по искам о назначении пенсий
17:50
Единое пособие в 2026 году вырастет на 6%
17:49
На нефтехимическом заводе в Пермском крае пострадали рабочие при розжиге котла
17:48
Зеленский лишил гражданства мэра Одессы
17:46
«Вклад в развитие города»: в Перми построят жилой дом в одной из самых живописных локаций
17:45
Мишустин: уровень бедности в России упадет ниже 7%
17:43
Курганец устроил скандал на борту самолета
17:42
Мишустин: Россия повышает МРОТ опережающими темпами
17:41
Треть всех безработных в ЯНАО имеют высшее образование
17:39
Власти ХМАО оборудуют аэропорты новыми системами безопасности
17:37
Еще четыре иностранные авиакомпании начнут летать в Краснодар с 26 октября
17:32
Прокурор заявил о связях экс-судьи ВС РФ Момотова с ОПГ «Покровские»
17:30
Народные приметы на 15 октября: как не навлечь беду на Киприана и Устинью
17:30
Замглавы челябинского миндортранса Харченко продлили срок в СИЗО
17:28
«Красная гвоздика» собрала рекордную сумму на помощь ветеранам войн
17:25
В пермском парке Горького сносят «голландские домики». Фото, видео
17:23
В Тюмени на сутки перекрыли проезд из-за ремонта дороги. Карта
17:21
Под Екатеринбургом объявился дед-насильник. Видео
17:20
Челябинцы распродают жилье на вторичке с большими скидками
17:16
Путин и Мирзиеев договорились укреплять партнерство России и Узбекистана
17:15
На Алтае собираются запретить продажу алкоголя в выходные и праздники
17:15
В ХМАО рухнули цены на социально значимые продукты
17:14
Володин призвал усилить ответственность за срыв отопительного сезона
17:12
В ФК «Тюмень» назначили исполняющего обязанности главного тренера
17:10
Медведев: Россия победит в своей справедливой борьбе
17:08
Новые приключения в космосе: все, что нужно знать о втором сезоне «Кибердеревни»
17:07
В Курской области объявили авиационную опасность
17:06
Самарский губернатор уволил главу района
17:06
«Проверь, не беременна ли она»: тюменцев озадачил «креативный» набор в «Монетке»
17:03
Экс-глава района ЯНАО осужден по коррупционному делу в Тюмени
17:00
В Новом Уренгое прошел открытый детско-юношеский турнир по танцевальному спорту
17:00
Где в Тюмени поставить вакцину от ветрянки
17:00
Зрители ушли, не дождавшись финала: журналист URA.RU посмотрела «На 50 оттенков темнее» в Кургане
16:58
Медведев: в РФ взят курс на пополнение органов власти участниками СВО
16:58
Судья Момотов появился на слушаниях об изъятии у него имущества
1
16:57
Автобус до Северного кладбища в Перми уходит на зимовку
16:55
Челябинцы начали массово отказываться от строительства дач и домов
16:54
ТОП-5 шиномонтажных мастерских Тюмени, где можно поменять летние покрышки на зимние
16:53
«Горели лицо и спина»: под Тюменью подростка ударило током при падении с дерева
16:52
Назад в 1990-е: россиянки начали скупать меховые шапки, как у бабушек
16:51
На Ямале растет число заболевших ветрянкой: выявлено уже 2,5 тысячи случаев
16:47
Какие праздники отмечают 15 октября 2025: что можно и нельзя делать
16:45
Объем военной помощи Украине резко сократился в июле и августе
16:45
Маньяк, делавший кукол из мертвых девочек, остается в психбольнице
16:42
В Тюмени вандал второй раз испортил недавно высаженные деревья у Утиного пруда. Фоторепортаж
16:41
Врачи ЯНАО оказали помощь 6,5 тысячи жителей Волновахи
16:41
Владимир Якушев оценил роль женщин в «Единой России»
16:40
Экс-кандидат в депутаты Курганской облдумы Мурадисинов занялся грэпплингом. Фото
16:39
В Пермском крае молодая медведица напала на охотников
16:34
В челябинском СК проверят жалобу воспитанника детдома на разлуку с мамой
16:32
Медведев: органы власти в России пополнятся участниками СВО
16:32
Тюменская компания «Земун» выкупает сеть гипермаркетов «ОКей»
16:30
Госдума и партийные ожидания: с какими задачами столкнется Жуковский на посту главы исполкома ЕР
16:23
Главное, что известно о мощном грохоте, напугавшем жителей Екатеринбурга
16:23
В сети опубликовали фейк о запрете выезда из ЯНАО мужчинам призывного возраста. Фото
16:22
Живет на Украине и любит Францию: появился кандидат на пост премьер-министра Молдавии
16:15
Сильный ветер и снег: какая погода ожидает курганцев и шадринцев
16:14
В правительстве рассказали, когда на дорогах России появятся новейшие беспилотные грузовики
16:13
В Пермском крае неизвестные обстреляли автобусы с пассажирами. Фото
16:10
Екатеринбургский бизнесмен получил приговор за дорожные разборки
16:10
Пермяки получают сообщения от фейкового главы минсвязи
16:08
В Магнитогорске осудили группировку старателей
16:08
Где в Перми принимают старые шины. Карта
16:07
Челябинская область отправила на передовую два мобильных кабинета стоматолога
16:05
Медведев: для всех россиян главное — это победа
16:05
Текслер поручил развивать центры добра в Челябинской области
16:02
Фон дер Ляйен рассказала о планах расширения Евросоюза
16:02
О мальчиках и дружбе: список лучших произведений тюменского писателя Владислава Крапивина
16:01
В Тюмени четыре автобусных маршрута на неделю изменят схему движения. Фото
16:01
В китайском Хэйхэ упростили выдачу временных водительских прав для россиян
16:00
Пермяк под атакой ударных дронов и артиллерии помог уничтожить противника на СВО
16:00
Стало известно, что за грохот раздался в Екатеринбурге
15:59
В Шадринске вырастут цены на проезд в общественном транспорте
15:56
Врач из ЯНАО удостоена почетной грамоты Минздрава РФ
15:54
По бумагам есть, на улицах — нет: в Тюмени недосчитались народных дружинников
15:53
Электромеханик погиб в МГТУ при ремонте лифта
15:51
Чиновника в Китае приговорили к смертной казни за взятку в 60 млн долларов
15:48
В Пермском крае национальные театры сыграют спектакли на своих языках
15:48
В Тюмени подростки стали чаще воровать
15:47
Генсек НАТО попытался пошутить про русскую «Ладу» и холодильник
15:47
ВС РФ освободили село Балаган и продвигаются в Димитрове
15:46
Ребенку из ЯНАО выплатят 150 тысяч рублей после укуса за лицо бездомной собакой
15:45
Внутри курганского отделения «Новых людей» начался конфликт из-за мандата
15:42
Нацпроект пошел на пользу тюменской птицефабрике
15:39
Прокуратура лишила «коммунального короля» из Екатеринбурга всех домов в Челябинске
15:38
Труп нашли у школы: в Кургане раскрыли убийство, свидетелем которого стал подросток
2
15:36
Володин дал нелестную характеристику странам Прибалтики из-за гонений на россиян
15:35
Bloomberg: США стремятся догнать Россию в области гиперзвукового оружия
1
15:35
Глава избиркома Тюменской области отказался идти на суд к коммунистам
15:32
Тюменцев возмутила новость о росте стоимости платных парковок
15:28
В МВД РФ помогут депортированным из Латвии россиянам
15:27
В Перми введут запрет для водителей на перекрестке Карпинского, Стахановской и Мира. Схема
15:27
В Волгограде в день рождения скончался генерал Акимов
15:23
Мать спасенного из Газы россиянина рассказала об особом отношении к сыну благодаря Путину
15:21
Мантуров раскрыл планы по увеличению производительности предприятий ОПК России
15:20
В Кургане ищут виновных в двух несчастных случаях на автобусном заводе
15:20
Курганские единоросы определились с кандидатом на место спикера гордумы
15:16
В Волгограде генерал Акимов умер в свой день рождения
15:16
Военный бюджет Евросоюза планируется увеличить более чем в пять раз
15:12
Госдума решит, как принять депортированных из Латвии россиян
15:11
В Тюмени открыли новый участок набережной
15:10
Свердловского солдата, пропавшего в зоне СВО, объявили дезертиром
15:10
Тест по сериалу «Бригада»: насколько хорошо ты знаешь культовую историю
15:02
Минздрав прокомментировал обращение Союза пациентов к Путину о системе ОМС
15:01
В Кургане обсудят роботизацию без увольнений и нейросети в бизнесе
15:01
Все российские туристы благополучно улетели с Мадагаскара, охваченного беспорядками
15:01
«Чуть окна не вылетели»: сильный грохот раздался в Екатеринбурге. Фото
15:00
Беспилотники ВСУ убили женщину и ранили мужчину в Курской области
14:59
Стали известны имена финалистов конкурса «Ученик года» в Кургане
14:59
В Челябинской области собрали на 20 тысяч тонн картофеля больше, чем в прошлом году
14:58
Курганские медики заступились за коллегу, которую аноним оклеветал в соцсети
14:58
В Кремле ответили на вопрос URA.RU о новой цели Трампа на Украине
14:57
Губернатор ХМАО назвал сроки ремонта легендарной гостиницы
14:57
Песков: Россия продолжает спецоперацию за неимением альтернатив
14:55
В Тюмени 19 тысяч родителей студентов получают повышенную пенсию: как ее оформить
14:52
В Кремле предложили дождаться результатов встречи Трампа и Зеленского
14:52
Пермская прокуратура предложила новые штрафы для недобросовестных управляющих компаний
14:51
Текслер посетил уникальный метрологический центр «Газпрома» в Челябинске
14:51
Кто получит новую семейную льготу в 2026 году
14:50
Эрдоган назначил Трампа ответственным за мир в Газе
14:50
Песков: Путин и Эрдоган могут быстро договориться о новой встрече по Украине
14:45
В Курган впервые приедет глава Российского союза промышленников Шохин
14:45
Женщина погибла в Курской области из-за жестокой атаки ВСУ
14:44
Трамп признался, что некоторые европейские лидеры ему не нравятся
14:44
Детство в Сибири, образ народного прапорщика и пятеро детей: что известно про Алексея Маклакова
14:43
В центре Челябинска строят высотный жилой квартал комфорт-класса. Фото
14:42
Лед тронулся, господа читатели: тест на знание творчества Ильфа и Петрова
14:41
В ЯНАО назначили врио руководителя управления ФССП: что известно о Юлии Синице. Фото
14:40
Пермякам расскажут об известных бизнесменах, чьи могилы снесли ради зоопарка
14:40
Лукашенко заявил о готовности заключить сделку с США
14:36
Уволенный главный кадровик правительства ХМАО получил новую работу
14:36
Лукашенко: конфликт должен завершиться сейчас, иначе Украина исчезнет
14:33
Семью Усольцевых две недели не могут найти в «месте силы»: что это такое
14:32
Пермячка из ревности сварила свою знакомую
14:31
Российские войска разгромили склады с горючим для ВСУ
14:30
Лукашенко: «Томагавки» доведут ситуацию на Украине до ядерной войны
14:30
Экс-депутат челябинского парламента стала вице-мэром
14:29
На нефтебазе в Черниговской области произошел пожар после серии взрывов
14:29
Пермский Роспотребнадзор назвал шиповник аналогом ягод годжи и асаи
14:28
Банки раскрыли план создания новой платежной системы
14:28
Украина выпустила по России почти 200 беспилотников за сутки
14:27
В интернете появился фейк о привлечении бывших военных к участию в боевых операциях
14:26
Российские войска успешно занимают город Димитров в ДНР
14:24
Полпред Жога поздравил уральских росгвардейцев. Видео
14:23
Лукашенко посочувствовал Трампу и заявил, что сам отказался бы от Нобелевской премии
14:22
Shot: жестоко убивший друга в Петербурге парень пришел в сознание
14:22
Свердловчане массово заражаются опасными вирусами
14:22
В мэрии Южноуральска опровергли информацию о запущенности кладбища, где похоронены ветераны войны. Фото
14:21
Как подготовить автомобиль к зиме в Пермском крае
14:21
Для туристического курорта Рай-Из в ЯНАО закупят системы искусственного снегообразования
14:19
Армия России освободила село Балаган в ДНР
1
14:18
Лукашенко: ракеты Tomahawk приведут к большей эскалации в зоне СВО
14:17
На «Госуслугах» появился новый способ защиты аккаунта
14:16
Не есть, не пить, не одеваться: сколько тюменцам придется копить на первоначальный взнос по ипотеке
14:15
«Скажи-ка, дядя»: тест по биографии и творчеству Михаила Лермонтова
14:14
В Челябинской области сотни спасателей ищут пропавшую на кладбище бабушку
14:13
Бортников раскрыл ситуацию с терроризмом на Северном Кавказе
14:13
Глава УрФУ объяснил, зачем студентам и преподавателям СУНЦ переезжать в Новокольцовский
14:12
В Тюмени отменили градостроительный форум
14:11
Сотни лучших дзюдоистов съедутся на крупный турнир в Екатеринбург
14:11
FT рассказал о неожиданной проблеме в производстве оружия на Западе
14:10
«Сиганул в окно босиком»: появились подробности задержания свердловского насильника
14:08
«Извращенцы»: Захарова объяснила выбор фотографии Трампа для журнала Time
14:05
В Екатеринбурге иномарка снесла семилетнего мальчика, бежавшего на уроки. Фото
14:03
В ЯНАО назначили главного пристава, после перевода Смирнова в Курган. Фото
14:01
Власти задумались об отсрочке новых правил утильсбора
14:00
Пермский продавец товаров для животных не может выбраться из убытков
13:58
Путин обратился к Токаеву
13:57
В Челябинске выбор съемных квартир вырос на 60%
13:54
Названа предварительная причина смерти олимпийского чемпиона Дитятина
13:52
В Екатеринбурге задумались о дизайне будок для автостоянок. Фото
13:48
Ветер грозит помешать работе главной переправы ЯНАО
13:44
Семейную налоговую выплату получат семь миллионов родителей
13:42
В Кремле ответили на вопрос о том, встретится ли Путин с Харкиным
13:42
Губернатор Шумков рассказал, что в регионе перевыполнили план по строительству жилья
13:40
В Минтербезе Пермского края разоблачили фейк о запрете на выезд мужчин
13:36
В ЯНАО из-за пожара в детском саду эвакуировали 139 детей. Видео
13:30
В деле экс-судьи Момотова появились несовершеннолетние
13:29
В Екатеринбурге поднимут зарплаты охранникам школ
13:23
Чем запомнился пермский журналист и краевед Вячеслав Дегтярников, умерший от гриппа
13:21
У Киркорова хотят отсудить пляж возле особняка за 12 миллионов долларов
13:21
У тюменцев в центре города пропал домашний интернет
13:19
В Петербурге 19-летний юноша убил знакомого, а потом пытался покончить с собой
13:19
ВСУ обстреляли гражданские объекты Херсонской области
13:19
Синоптики продлили неблагоприятный прогноз в Челябинской области
13:17
Челябинским семьям осталась неделя для заявок на пособие к учебному году
13:17
Что известно о тюменском писателе Владиславе Крапивине
13:15
В Перми подорожал шиномонтаж
13:11
При бронхите и ОРЗ: какие курганские растения помогают побороть хворь
13:01
В Тюмени выросли зарплаты мастеров маникюра и парикмахеров
13:01
Двое безработных бросили вызов чиновникам на выборах главы Ямальского района
13:00
На карантин из-за ОРВИ ушли десятки школ и детсадов Пермского края
13:00
Курганский эксперт по туризму объяснила, как защититься от форс-мажоров в дороге
12:59
Министр внутренних дел РФ наградил медалью полицейских из ЯНАО, спасших человека
12:59
Юморист Харламов открыл новый бизнес в России
12:56
В центре Челябинска на фасаде новостройки зажглось огромное сердце. Фото
12:51
Что известно о деле арестованной экс-главы курганского УФССП Уваровой
12:49
В ЕС поспорили из-за нелегальной миграции
12:48
ФАС согласовала сделку по приобретению «ОКей»
12:46
Досье на главного кадровика кабмина ХМАО Деменко: что известно об уволенном чиновнике
12:45
Один из крупнейших протуберанцев оторвался от солнца. Видео
12:44
В Екатеринбурге запустят систему распознавания лиц
12:43
В Перми простились с журналистом Вячеславом Дегтярниковым. Фото, видео
12:41
Умер легендарный советский гимнаст Дитятин
12:36
Экс-судья Момотов не явился на рассмотрение своего дела
12:36
Shot: российских туристов в Египте лишили бесплатного алкоголя
12:35
Почти 50 человек отравилось суррогатным алкоголем в Ленобласти
12:35
«Они окажутся на улице!»: зоозащитники Тюмени бьют тревогу из-за ограничения количества животных в квартирах
12:34
В центре Перми продается популярный магазин екатеринбургской сети готовой еды
12:34
«Встал на адреналине»: автобус расплющил свердловчанина, но он выжил. Фото
12:32
Пермский Театр-Театр успевает до реконструкции показать премьеру. Афиша
12:32
В ЯНАО приедут 450 спортсменов на первенство России по прыжкам на батуте
12:31
В Челябинске из-за пожара в шашлычной эвакуировали 30 человек
12:26
Обломки дрона ВСУ повредили энергообъект в Нижегородской области
12:26
ФСБ возбудила дело против Михаила Ходорковского* по статье о захвате власти
12:25
Пермячка отсудила деньги у «Like Центра» Аяза Шабутдинова
12:20
Власти Сургута раскрыли, на сколько поднимут зарплату бюджетникам
12:17
Власти Ямала планируют выпустить облигации на 27 млрд рублей
12:17
У осужденных в России подскочила средняя зарплата
12:16
Правительство придумало как заставить граждан быстрее выплачивать долги
12:16
Челябинцы обсудят строительство автопарковки в центре города. Скрин
12:15
Сборная России сыграет с командой из Боливии 14 октября: когда и где смотреть футбольный матч
12:12
В Тюмени десятки домов включат в договоры КРТ
12:11
Делал кукол из мертвых детей: что известно о маньяке Москвине, который может выйти на свободу
12:11
Челябинская районная администрация требует УФАС проверить законность бензина за 81 рубль
12:09
Мотель несколько лет воевал с пермяком, который содержал пони и лошадей на своем участке
12:09
Состоялся первый рейс из Китая в Европу через Северный морской путь
12:09
Уволенный директор Тюменского драмтеатра Осинцев вернулся на сцену
12:08
В Челябинске школьники со всей России представят свои экопроекты
12:05
В Екатеринбурге кипятком затопило целый двор. Фото
12:04
Саратовский подросток работал на иностранных террористов
12:02
Франция высказалась против конфискации российских активов
11:57
В ЯНАО хотят ввести 29 новых праздников
11:57
Иноагента Ходорковского* обвиняют в создании террористической ячейки
11:54
В Кургане ребенку выплатят почти 100 тысяч за укус дикой собаки
11:54
Правительство поможет ЦБ замедлить рост цен
11:53
Свердловчанина в пятый раз подряд оправдали по делу об убийстве
11:49
В центре Тюмени откроется новый ресторан
11:48
FT: европейские оборонные стартапы потерпят крах после СВО
11:46
Продукты, одежда и товары для дома: где в Перми закупиться по низким ценам
11:44
В ХМАО при пожаре в частном доме погиб человек
11:44
На Ямале пройдет уникальное ИТ-мероприятие для молодежи
11:44
Экс-руководителей WorldSkills Russia обвинили в хищениях почти на 2 млрд рублей
11:43
Цены выше, рынок ниже: в Тюмени стоимость квадрата в новостройках преодолела новый порог
11:42
Когда же все-таки в Кургане выпадет первый снег. Скрин
11:42
Губернатор ХМАО уволил главного кадровика кабмина, назначенного его предшественницей
11:41
Трамп пришел в бешенство из-за своей фотографии на обложке Time
11:40
На Алтае могут разрешить открывать казино
11:39
В Тюменской области растет число погибших в пьяных ДТП
11:35
В МВД предупредили о новом виде мошенничества в мессенджерах
11:32
В Пермском крае резко снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ
11:28
Из-за удара БПЛА в Тамбовской области повреждены жилые дома
11:26
Financial Times раскрыли, сколько ракет Tomahawk США смогут поставить на Украину
11:21
Россия и Китай разработали план по развитию перевозок по Северному морскому пути
11:21
Досье на нового врио главного судебного пристава Курганской области Смирнова, переехавшего из Ямала
11:20
Рогов рассказал, какую роковую ошибку могут совершить США из-за Украины
11:17
Shot: маньяка, делавшего кукол из мертвых детей, могут выпустить из психбольницы
11:13
Депспорта ХМАО усилит тюменский чиновник. Инсайд
11:13
В Кургане в районе улицы Климова нашли тело мужчины в реке Тобол
11:10
Врач Литвинов предупреждает пермяков о риске передозировки «витамином солнца»
11:10
Путин поприветствовал участников «Российской энергетической недели - 2025»
11:10
Челябинская область направила в ЛНР 25-тонный груз для ремонта монастыря. Фото, видео
11:07
ФСБ показало кадры задержания курируемого с Украины наркопроизводителя
11:06
В Тюмени наказали гадалку, обещавшую женщине вернуть мужа за 500 тысяч рублей
11:05
Пермского мэра Соснина прочат в вице-премьеры
11:03
Едким дымом затянуло целый микрорайон в Екатеринбурге. Фото
11:01
В Перми выбрали подрядчика для проектирования ремонта здания госархива
11:00
Пермяки стали реже торговаться при покупке квартиры
10:58
Пленный боец ВСУ помог нести раненного российского военного. Видео
10:56
В Пермском крае продается известная база на берегу Камы
10:55
ЧЭМК посетили делегаты Всероссийского детского экологического форума
10:52
Россиянам рассказали, в каком случае за больничный придется вернуть деньги
10:52
Курганец до смерти избил женщину в общежитии и лег спать
10:50
Зеленский рассмотрит петицию о лишении гражданства Украины мэра Одессы Труханова
10:45
У свердловчан нашли пять тысяч патологий легких
10:45
Пермский ученый назвал гриб, помогающий при онкологии
10:41
В Италии заявили, что Трамп перестраивает стратегию помощи Украине
10:40
Цены на квартиры в челябинских новостройках упали на 30%. Инфографика
10:38
В Госдуме хотят прекратить любые переговоры с Украиной
10:30
Губернатор Моор ответит на вопросы горожан в рамках прямой линии
10:29
Shot: звезду сериала «Солдаты» Маклакова экстренно госпитализировали
10:29
Опасный алкоголь добрался до Петербурга: как не стать жертвой суррогата и кому можно пожаловаться. Инфографика
10:28
В Госдуме призвали Макрона прекратить угрожать России
10:24
Пермский планетарий закрывается на ремонт
10:23
В Пермском крае выбрали поставщика оборудования для центра развития БПЛА
10:22
В ЯНАО женщина погибла от удара током при использовании телевизора
10:21
Добровольцы покинули место поиска пропавшей в тайге семьи Усольцевых
10:19
В пригороде Челябинска заработают два новых светофора
10:18
Петербуржцы отравились метанолом, есть погибшая
10:18
87 лет исполнилось со дня рождения знаменитого тюменского писателя
10:15
Работавший на Украину наркоторговец задержан в Кемеровской области
10:15
Когда и за сколько в Тюмени построят вторую объездную
10:14
Врачи из ХМАО спасли пациента за 4 минуты до остановки сердца
10:12
В Новом Уренгое на пешеходном переходе сбили 29-летнюю девушку
10:12
Ключевая ставка может снизиться вдвое
10:11
Тюменцам предлагают улететь в Сочи за 2 500 рублей
10:11
«Было основание не идти»: какие ошибки могла совершить пропавшая в тайге семья Усольцевых
10:10
Задержки и отмены рейсов в России 14 октября: онлайн-табло
10:09
В США раскрыли, при каком условии предоставят Киеву ракеты Tomahawk
10:08
ЦБ передумал быстро снижать ставку
10:07
От миллионного штрафа до ремонта: как стройкомпанию заставили закончить работы в курганском парке
10:06
WSJ: в НАТО хотят использовать ИИ и лазеры для борьбы с беспилотниками
10:05
Свердловчан предупредили о высокой пожарной опасности
10:02
Чиновники в Южноуральске забросили кладбище, где похоронены участники войны
10:01
Российские юристы обратились к властям Евросоюза из-за угрозы санкций
10:00
«Садись, двойка»: как ямальцу убедиться в своей финансовой безграмотности
09:58
В Тюмени ввели услугу бесплатной кремации: как ее получить
09:58
Телефон без присмотра: житель ЯНАО обвиняется в краже 30 тысяч рублей со счета знакомой
09:51
В Кургане начали реставрировать историческое здание купца Дунаева: что в нем будет
09:49
Штурмовики ВСУ с наркотиками взяты в плен в районе Алексеевки
09:46
Бессент рассказал, когда Трамп встретится с Си Цзиньпином
09:40
Прокуратура обвинила ректора питерского вуза в растрате почти сотни миллионов рублей
09:37
На пожаре в Челябинске погибла пенсионерка
09:25
WSJ: Польша готовит население к самостоятельному отстреливанию беспилотников
09:21
Украина совершила массированную атаку на российские территории
09:16
Губернатор Белгородской области не захотел будить жителей региона сигналами тревоги
09:16
«Томагавки» и ПВО для Киева: о чем могут договориться Трамп и Зеленский уже в эту пятницу
09:08
Признанный экстремистом блогер получил иск на миллионы рублей
09:05
Как стать наследником российского императора, не выезжая из Екатеринбурга
09:03
В Новом Уренгое КАМАЗ превратил KIA в груду металла и травмировал ребенка. Фото
09:00
Компании депутата облдумы разрешили стройку ЖК с паркингом в центре Кургана
08:59
WSJ: Россия подготовлена к отражению гибридных атак лучше, чем Европа
08:56
Новым главой курганского УФССП назначен экс-руководитель из ЯНАО. Инсайд URA.RU подтвердился
08:51
Мать спасенного россиянина-заложника ХАМАС поблагодарила Путина
08:48
Эксперт раскрыл секреты подготовки автомобиля к зиме в Пермском крае
08:45
Сбежавшего от суда свердловского насильника ищут по всей России. Фото
08:45
Дело бывшего замначальника шадринских приставов Моисеева поступило в суд
08:45
Журналист URA.RU съездила с паломниками в духовную столицу Урала: что из этого получилось. Фото
08:43
Байден неожиданно похвалил Трампа
08:35
Наследство Александра Митты разделят в Москве
08:26
ВСУ минируют погибших сослуживцев в Запорожской области
08:20
Когда в ХМАО ослабнут морозы
08:11
В ГД внесут законопроект об удвоении одного вида пенсий
08:00
Сколько зарабатывает единственный депутат мундумы ЯНАО, работающий за бюджетную зарплату
08:00
Тюменцев ждут морозы и сильный ветер
07:59
Россия и Китай вытесняют США с моря: Вашингтону придется учиться воевать заново
2
07:56
Культовая группа из США выступит в России с концертами: история легендарной Hollywood Undead
1
Воздушная тревога объявлена в Татарстане
07:50
На трассе в Тюменской области ограничено движение
07:45
В чем именно подозревают начальницу курганского УФССП Уварову. Инсайд
07:40
На Земле обнаружили страшную аномалию
07:40
Какой будет погода в Тюмени на Покров 2025
07:37
Глухая пробка сковала район плотины в Челябинске
07:36
Свердловскую область накроют заморозки и ледяные дожди
07:34
Мать и трехлетний ребенок погибли при пожаре в Красноярском крае
07:30
В Венесуэле 14 горняков погибли из-за затопления шахт
07:30
Имущество бывшего главного кадровика МО РФ Кузнецова арестовали
07:30
Осенние ярмарки в Свердловской области: когда и где их искать
07:22
Во сколько обойдется подготовка авто к зиме
07:20
Платформа с тканью покалечила пермячку
07:13
В Тобольске ведется восстановление сразу четырех объектов культурного наследия
07:12
Курганская писательница, награжденная медалью Ахматовой, встретится с горожанами
07:11
ВС РФ без единого выстрела взяли в плен группу ВСУ и освободили город: карта СВО на 14 октября
06:53
В России пресекли схему мошенничества с полисами ОСАГО
06:51
Челябинцев призвали срочно переобуть резину на авто
06:47
«Мумий Тролль» не стал отказываться от бизнеса в РФ: как живет Лагутенко, отношение к СВО
06:36
Главная военная прокуратура направит в суд дело о покушении на Симоньян и Собчак
06:34
Лагутенко не стал отказываться от бизнеса в России
06:33
Угроза атаки ВСУ объявлена в Самаре
06:33
В России предложили ввести потолок цен на АЗС
06:21
В Германии обвинили Бербок в утрате мирового влияния страны
06:16
Mysl Polska: Россия четко дала понять Западу, что достигнет целей СВО
06:09
Алек Болдуин сообщил об аварии с его участием
05:53
Россиянам рассказали, как избавиться от назойливых звонков из банков
05:48
В Екатеринбурге продают золотые карманные часы как у Николая II. Фото
05:48
Полиция Камчатки проводит проверку по факту повреждения автобуса
05:47
Трамп: Эрдоган способен помочь решить конфликт на Украине
05:33
Суд Москвы рассмотрит дело о покушении на Собчак и Симоньян
05:33
Президент Венесуэлы обозвал Нобелевского лауреата «демонической ведьмой»
05:33
В суде допросят таксиста, купившего бензин террористам из «Крокуса»
05:32
Купить или снять квартиру: эксперты посчитали, что выгоднее в Челябинске
05:29
Камчатская полиция отреагировала на обстрел автобуса
05:22
Трамп раскрыл, кто может помочь провести мирные переговоры по Украине
05:15
Ждать снега или подготовиться заранее: когда надо менять летнюю резину на зимнюю в 2025 году
05:14
Трамп подтвердил, что скоро встретится с Зеленским
05:13
Ракета SpaceX запустила Starship в 11-й испытательный полет
05:11
Евросоюз хочет профинансировать Украину за счет российских активов
04:57
Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским в пятницу
04:55
В Перми за первую неделю октября снесли 23 незаконных торговых объекта
04:55
«Ведомости»: власти РФ сократят госзаказ на беспилотники
04:54
Метеорит, упавший в Курганской области 92 года назад, загадочно исчез
04:53
Автоэксперт раскрыл, какую резину можно использовать круглый год
04:44
Малоизвестную надбавку к зарплате назвали россиянам
04:43
Журналист Сортор: Трамп напугал Макрона на саммите в Египте
04:35
Из ботанического сада в Германии украли самый вонючий цветок в мире
04:14
Российские штурмовики без единого выстрела захватили группу боевиков ВСУ
04:13
1
04:13
В аэропорту Нижнего Новгорода введен план «Ковер»
04:06
Тюменцам предлагают более 1 миллиона рублей за вахту в ЯНАО
03:58
Рогов: под главкомом ВСУ зашаталось кресло
03:58
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за продажу вейпов
03:56
Автобус с пассажирами попал под обстрел в Петропавловске-Камчатском
03:46
Депутат Шеремет посчитал слова Макрона о России «словоблудием тщедушной Моськи»
03:43
Автобус с пассажирами обстреляли на Камчатке
03:42
В Госдуме предложили повысить детский прожиточный минимум
03:38
Россиян предупредили о подорожании лекарств
03:36
В России ожидают потока мигрантов из Индии
03:30
В Госдуму внесут законопроект, позволяющий менять поликлинику раз в три месяца
03:11
В Ханты-Мансийске на линию вышли десятки больших автобусов
03:03
Правительство Венесуэлы объявило о закрытии посольств в Норвегии и Австралии
02:59
Под Копейском продают завод за 450 млн рублей
02:54
Командиры ВСУ заставляют солдат работать на частные объекты
02:51
На западе Украины военные в балаклавах подрались с местными жителями
02:48
Пациентам отдаленных сел Большого Приуралья станет проще попасть к врачу
02:45
Microsoft завершила поддержку Windows 10
02:42
«Автомобилист» проиграл по ошибке, КХЛ наказала виновного. Фото
02:39
В США самолет упал на трассу и загорелся, погибли два человека
02:32
Клевета на медика в соцсетях стоила пермячке десятков тысяч рублей
02:30
В Кургане на три месяца закрыли популярную шаурмичную
02:30
Роспотребнадзор сделал важное заявление о COVID-19
02:26
Полковник Бо раскрыл роковую ошибку Зеленского
02:03
Пожилая челябинка таинственно пропала на кладбище. Фото
01:48
Кличко отреагировал на обвинения Зеленского в повреждении энергетических объектов
01:33
Екатеринбург станет «цифровой столицей» России на несколько дней
01:20
Reuters: президенту Мадагаскара Радзуэлине пришлось уехать в безопасное место
01:19
Музей морских котиков США поздравил флот снимком крейсера РФ
01:14
Мерц попросил Трампа повторить «израильский успех» на Украине
01:07
В США представили мобильную пусковую установку для ракет «Томагавк»
01:06
Челябинцам назвали цену на капусту для засолки
01:03
Сразу 15 уголовных дел ждет подростка в Тюмени за кражу шоколадок и кофе
00:50
Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева
00:43
В Перми задержали подозреваемого в серии краж велосипедов и самокатов. Видео
00:41
Польша не хочет выдавать подозреваемого по делу о «Северном потоке»
00:35
На Ямале начался сезон вертолетных перевозок
00:31
В Шадринске выставили на аукцион старинный особняк в центре города. Фото
00:23
Трамп: президент ОАЭ присутствовал на саммите по Газе духом
00:15
UnHerd: дело о «Северных потоках» поссорило ФРГ и Польшу
00:07
В Черном море затонуло грузовое судно Eileen с украинским экипажем
00:02
Умер известный историк Анатолий Александров
00:00
Путин поздравил отцов и напомнил, что значит быть настоящим мужчиной
4