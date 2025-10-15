Страны ЕС начали конфликтовать из-за нечестного деления расходов на Украину

В Евросоюзе назревает конфликт из-за неравномерного деления расходов на военную помощь Украине. Так в Нидерландах уже выразили недовольство по этой теме. Об этом рассказали в посольстве страны в РФ.

«Нидерланды призывают более справедливо распределять расходы на поддержку Украины между государствами ЕС», — передает газета «Известия» со ссылкой на посольство. Уточняется, что Нидерланды, ФРГ, и страны Северной Европы несут большие расходы, связанные с поддержкой Киева. А вот Франция, Италия и Испания потратили гораздо меньше. 

Ранее страны НАТО прекратили увеличивать финансирование инициативы по военной поддержке Украины, несмотря на требования президента Владимира Зеленского выделять по миллиарду долларов ежемесячно. В рамках программы на сегодняшний день европейские государства вложили только два миллиарда долларов, причем основная финансовая нагрузка легла на Нидерланды, Германию и страны Северной Европы, тогда как Франция, Италия и Испания участия почти не принимают.

