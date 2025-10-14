14 октября 2025

Сборная России по футболу впервые победила команду из Южной Америки

Матч закончился со счетом 3:0
Матч закончился со счетом 3:0

Сборная России по футболу одержала свою первую в истории победу над представителем Южной Америки, обыграв команду Боливии. До этого российская национальная команда провела 11 матчей против южноамериканских сборных, в которых семь раз уступила сопернику и четыре встречи завершила вничью. Последний раз российские футболисты встречались с командой из Южной Америки в рамках чемпионата мира 2018 года, когда на групповом этапе уступили сборной Уругвая со счетом 0:3.

Кроме того, в 2012 году сборная России провела товарищеский матч с Уругваем, завершившийся ничейным результатом — 1:1. В активе российской команды также шесть встреч с бразильцами (четыре поражения и две ничьи), две игры с аргентинцами (оба раза сильнее оказалась Аргентина), а также одна ничья с чилийской сборной.

Матч против Боливии завершился уверенной победой россиян — 3:0. В ноябре сборная России проведет еще два товарищеских матча против представителей Южной Америки: 12 ноября состоится игра с Перу в Санкт-Петербурге, а 15 ноября в Сочи россияне встретятся с чилийской командой.

