Россияне смогут жаловаться на «убитые» дороги напрямую в Минтранс

Сигнал о необходимом ремонте моментально поступит «на стол чиновникам» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жалобы россиян на дорожные ямы, стертую разметку и неработающие светофоры будут автоматически попадать в Министерство транспорта. Мобильное приложение «Карты убитых дорог» объединят с информационной системой ведомства. Об этом сообщил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев изданию «Известия».

Мобильное приложение Общероссийского народного фронта было запущено в прошлом году. С помощью него каждый зарегистрированный гражданин может заявить о проблеме на дорогах. По словам Васильева, «карты» уже стали «удобным инструментом» для властей. Но приложением пользуются не все чиновники. Поэтому «карты убитых дорог» было решено интегрировать с информационной системой Минтранса по контролю за расходами дорожных фондов. «Заявки, которые направляются на „Карту убитых дорог“, будут моментально перенаправляться на портал „Добродел“ и автоматически попадать на стол чиновникам», — объяснил координатор проекта ОНФ в интервью изданию.

В ОНФ посчитали, что за время работы «Карты убитых дорог» пользователи сервиса сообщили о более чем двух тысячах проблем — ямах, неверной разметке, неправильно установленных дорожных знаках или светофорах. По каждому замечанию направляются обращения в местные администрации, а после устранения проблемы меняется статус обращения в приложении.

,