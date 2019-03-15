Заместители Артюхова недовольны тем, что губернатор вмешивается в их работу

Артюхов контролирует работу правительства в обход своих заместителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среди заместителей губернатора Ямала зреет недовольство. Причиной для этого называют вмешательство Дмитрия Артюхова в процессы по оптимизации аппарата ямальских чиновников, сообщили инсайдеры в региональном правительстве.

«Сейчас губернатор напрямую общается с руководителями ведомств, собирает их на аппаратные совещания. Они отчитываются о работе перед губернатором, он раздает указания — что и как делать, и по сути выполняет работу своих заместителей, что очень их нервирует», — пояснил инсайдер.

Политолог Александр Безделов рассказывает, что подобные действия, безусловно, могут нервировать заместителей. «Это может несколько нарушать рабочую обстановку, порождать мысли, что он не доверяет своим подчиненным. Губернатор все же должен решать более глобальные и стратегические проблемы региона. Но губернатор в начале пути, у него много идей и есть силы, чтобы выполнять эту работу. Тем более что Дмитрий Артюхов до того, как стал губернатором, сам какое-то время был заместителем и многих подчиненных знает достаточно хорошо», — рассказывает Безделов. Он считает, что долго такие процессы не продлятся, и когда губернатор достигнет тех целей, которые ставил перед собой, он вернется к обычному распределению обязанностей.

Ранее в правительстве уже подтвердили «URA.RU», что губернатор Дмитрий Артюхов взял под личный контроль все вопросы по настройке работы правительства. В том числе губернатор сам контролирует вопросы по оптимизации аппарата чиновников, которую анонсировал в своем докладе в конце прошлого года.