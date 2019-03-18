У двух известных тюменских депутатов проблемы в бизнесе из-за санкций

Депутаты Тюменской областной думы Владимир Пискайкин и Дмитрий Горицкий отложили строительство нового трехзвездочного отеля Hilton в центре Тюмени. Причины — санкции против России и высокий курс евро. Об этом в разговоре с корреспондентом «URA.RU» рассказал заместитель председателя региональной облдумы Владимир Пискайкин.
«Рядом с имеющимся отелем Hilton [четырехзвездочная гостиница, — прим. ред.] должен быть открыт еще один — в три звезды. Здание пока стоит пустым, так как необходимо вложить около 300 млн рублей для завершения строительства. Есть проект реконструкции, но денег нет. Когда мы задумывали проект, евро стоил 37 рублей и против России не были введены санкции», — сказал Пискайкин. По его словам, отель будет закончен, но вот точных сроков он назвать не может.
Кроме того, депутат в данный период не уверен в необходимости открывать в Тюмени еще один отель. «Когда не так все хорошо с экономикой, нужно ли столько отелей? Отремонтируем, вложим деньги, а спрос на это все будет? В Тюмени было заявлено строительство нескольких отелей и торговых центров. Но нет их. Экономика будет двигаться, и бизнес будет двигаться», — заметил Пискайкин.
Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», Владимиру Пискайкину принадлежит 50% ООО «Кволити-отель» (учредитель отеля Hilton), еще долями по 25% владеют депутат Дмитрий Горицкий и бизнесмен Максим Пархоменко.