26 марта 2019
25 марта 2019

Скандальный застройщик элитной недвижимости в Тюмени получил штраф

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 10:34
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Комсомольский проспект. Пермь, вывеска, закон о наружной рекламе
Незаконно установленную рекламную конструкцию пришлось демонтироватьФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Директор строительной компании, которая возводила скандальный элитный жилой комплекс FIFTY FIFTY в Тюмени, оштрафован за незаконную рекламу. Об этом заявили в прокуратуре Тюменской области.

В ведомстве рассказали, что компания ООО «Транспромжилстрой-2005» разместила на фасаде дома по ул. Профсоюзная — 50 лет Октября — Северная — Оловянникова в Тюмени рекламную конструкцию с информацией о продаже квартир. Эксплуатация рекламных конструкций допускается при наличии разрешения, выданного органом местного самоуправления.

Такое разрешение у застройщика отсутствовало. В связи с этим застройщик был вынужден демонтировать рекламную конструкцию. Мировой судья выписал руководителю штраф в три тысячи рублей.

Как ранее писало «URA.RU», жилой комплекс FIFTY FIFTY возводился в Тюмени с 2012 года. Сроки сдачи дома неоднократно переносились. В марте он был введен в эксплуатацию.

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