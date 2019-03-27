Скандальный застройщик элитной недвижимости в Тюмени получил штраф

Директор строительной компании, которая возводила скандальный элитный жилой комплекс FIFTY FIFTY в Тюмени, оштрафован за незаконную рекламу. Об этом заявили в прокуратуре Тюменской области.
В ведомстве рассказали, что компания ООО «Транспромжилстрой-2005» разместила на фасаде дома по ул. Профсоюзная — 50 лет Октября — Северная — Оловянникова в Тюмени рекламную конструкцию с информацией о продаже квартир. Эксплуатация рекламных конструкций допускается при наличии разрешения, выданного органом местного самоуправления.
Такое разрешение у застройщика отсутствовало. В связи с этим застройщик был вынужден демонтировать рекламную конструкцию. Мировой судья выписал руководителю штраф в три тысячи рублей.
Как ранее писало «URA.RU», жилой комплекс FIFTY FIFTY возводился в Тюмени с 2012 года. Сроки сдачи дома неоднократно переносились. В марте он был введен в эксплуатацию.