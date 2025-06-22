Захарова заявила о прогрессе в переговорах России и Украины

МИД: РФ и Киев достигли договоренностей в гуманитарной сфере в ходе переговоров
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Захарова заявила о прогрессе в диалоге России и Украины
Захарова заявила о прогрессе в диалоге России и Украины Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Россия и Украина достигли конкретных договоренностей в гуманитарной сфере в ходе переговоров, которые состоялись 16 мая и 2 июня. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Достигнуты конкретные договоренности в гуманитарной сфере… Речь идет о значительных обменах военнопленными и задержанными гражданскими… Состоялся обмен меморандумами, содержащими конкретные предложения по урегулированию кризиса… Думаю, мы движемся в правильном направлении», — отметила официальный представитель. Ее слова передает Le Journal du Dimanche.

Делегации России и Украины встречались дважды за 2025 год. Диалог происходил на территории третьей страны — Турции в Стамбуле. Последний раз стороны беседовали 2 июня.

Стороны обменялись меморандумами, в которых содержатся шаги по дальнейшему урегулированию кризиса. Также Россия и Украина договорились об обмене пленных и тел погибших солдат.

Только 20 июня был проведен очередной обмен военнопленными. Он прошел на паритетной основе: обе стороны передали равное количество военнопленных.

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Россия и Украина достигли конкретных договоренностей в гуманитарной сфере в ходе переговоров, которые состоялись 16 мая и 2 июня. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Достигнуты конкретные договоренности в гуманитарной сфере… Речь идет о значительных обменах военнопленными и задержанными гражданскими… Состоялся обмен меморандумами, содержащими конкретные предложения по урегулированию кризиса… Думаю, мы движемся в правильном направлении», — отметила официальный представитель. Ее слова передает Le Journal du Dimanche. Делегации России и Украины встречались дважды за 2025 год. Диалог происходил на территории третьей страны — Турции в Стамбуле. Последний раз стороны беседовали 2 июня. Стороны обменялись меморандумами, в которых содержатся шаги по дальнейшему урегулированию кризиса. Также Россия и Украина договорились об обмене пленных и тел погибших солдат. Только 20 июня был проведен очередной обмен военнопленными. Он прошел на паритетной основе: обе стороны передали равное количество военнопленных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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